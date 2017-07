U piknik kampu Lučica u Martin Brodu sinoć je svečano otvorena 45. internacionalna turistička Una regata, čiji će učesnici i rafteri jutros krenuti na trodnevnu adrenalinsku avanturu i zabavu.

Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici Vlade FBiH, Vlade USK, Grada Bihaća, Općine Bosanska Krupa, Bosanskog Petrovca, mnogobrojni učesnici regate, građani Bihaća i Unsko-sanskog kantona.



"Prema svemu sudeći, naredna tri dana će nas poslužiti i lijepo vrijeme koje nam nije išlo na ruku proteklih godina, tako da zaista očekujemo vrhunsku zabavu za sve učesnike i posjetioce. Želimo vratiti stari sjaj Una regate koji je i potrebno vratiti, jer se radi o manifestaciji koja je jedna od najboljih promocija ovih prostora, rijeke Une i Nacionalnog parka, ali i kako bismo cijelom svijetu pokazali naše gostoprimstvo, kulturu, običaje, gastronomsku ponudu i brojne druge segmente", rekao je za Klix.ba Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.



Internacionalna turistička Una regata je vrhunska manifestacija koja je prepoznata u regionu i šire, a garantuje vrhunsku zabavu prepunu adrenalina. Regata osim avanturističkog oblika turizma nudi i niz popratnih kulturno-zabavnih sadržaja, a radi se o jednoj od najstarijih manifestacija na ovim prostorima koja je započela davne 1964. godine.



Nakon zabave do kasno u noć, jutros će između 400 i 700 ljubitelja rafting vožnje, uz pratnju spasilačkih ekipa, krenuti od Martin Broda prema Kulen Vakufu, a nakon pauze nastaviti put prema vodopadu Štrbački buk, gdje će prenoćiti, a za sve učesnike i posjetioce bit će priređen kulturno-zabavni program.



Najatraktivniji dio etape je 28. jula od Štrbačkog buka do Bihaća s pauzom u mjestu Račić nadomak Bihaća. Rafteri i svi učesnici regate bi, prema planovima, između 18 i 19 sati trebali uploviti u Bihać, a na Gradskom mostu će ih dočekati građani Bihaća i svi posjetioci. Na toj lokaciji će biti organizirani tradicionalni skokovi s Gradskog mosta, kao i skokovi s blob jastuka, što je atrakcija koja je prošle godine prvi put održana na ovim prostorima. Istu noć, na Gradskoj otoci održat će se koncert legendarne grupe Prljavo kazalište.



Pored toga, na dan dolaska regate u Bihać bit će organiziran i bazar hrane, gdje će svi posjetioci i turisti imati priliku degustirati krajiške specijalitete i jela. Također, od 17:30 do 00:00 sati uža jezgra Bihaća će biti zatvorena za saobraćaj, odnosno pretvorena u veliko šetalište.



U subotu, 29. jula, etapa kreće iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi, gdje bi učesnici trebalo da uplove u kasnim popodnevnim satima. U sklopu posljednje etape Una regate bit će održana i utrka čamcima uz novčane nagrade. U Bosanskoj Krupi će također biti upriličen program u okviru završnice Una regate. Tu će biti izabrane najbolje i najhrabrije posade, najmlađi i najstariji učesnik, Unska sirena, njene pratilje, muški Neptun, a bit će dodijeljene mnoge nagrade. Učesnike će zabavljati Amel Ćurić.



Podršku ovogodišnjoj Una regati dalo je niz kantonalnih i federalnih institucija, Vlada USK, Općina Bosanska Krupa, Grad Bihać, kao i brojni sponzori i mediji koji su promovisali Una regatu kao najznačajniju turističku manifestaciju u USK.