Sock pobijedio Verdasca i ostavio Džumhura na 30. mjestu

Damir Džumhur će 2017. godinu završiti na 30. mjestu ATP rang-liste, a to je potvrđeno nakon što je američki teniser Jack Sock u četvrtfinalu Mastersa u Parizu savladao španskog tenisera Fernanda Verdasca rezultatom 2:1 u setovima (7:6 /7:3/, 2:6, 3:6).

Verdasco (39. ATP) je uspio nakon tie-breaka slaviti u prvom setu, ali je Sock (22. ATP) s dva uspješna servisa i jednim breakom poveo s 3:0 u drugom setu i nagovijestio ulazak u treći set. Amerikanac je i treći set otvorio identično te na kraju slavio nakon dva i po sata igre.Sockova pobjeda znači da Verdasco neće prestići Džumhura na ATP rang-listi, odnosno da će naš teniser godinu završiti kao 30. teniser svijeta, a o tome je govorio i u intervjuu za Klix.ba "Nisam očekivao da će Verdasco ovoliko daleko dogurati na turniru u Parizu. U petak navečer igra protiv Socka i u slučaju prolaska u polufinale potisnut će me na 31. mjesto. Ipak, to me toliko ne žalosti, jer je svakako i ovaj ranking više nego ostvarenje planiranih ciljeva za 2017. godinu", istakao je naš teniser.Sock će za plasman u finale igrati protiv Juliena Benneteaua (83. ATP) iz Francuske, dok će drugi polufinalni par činiti John Isner (14. ATP) iz SAD-a i Filip Krajinović (77. ATP) iz Srbije. Oba meča su na rasporedu danas, a prvi počinje u 14:00 sati i igraju ga Krajinović i Isner.