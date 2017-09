Damir Džumhur je u trećem kolu US Opena poražen od Andreja Rubljeva rezultatom 3:1 u setovima, a meč je ponovo obilježen s nekoliko žustrih rasprava našeg tenisera i sudije, ovaj put sutkinje iz Hrvatske Marije Čičak koja je pokušavala smiriti najboljeg bh. tenisera.

Damir Džumhur je u trećem kolu US Opena poražen od Andreja Rubljeva rezultatom 3:1 u setovima, a meč je ponovo obilježen s nekoliko žustrih rasprava našeg tenisera i sudije, ovaj put sutkinje iz Hrvatske Marije Čičak koja je pokušavala smiriti najboljeg bh. tenisera.

Najvaternije je bilo u trećem setu kada je ruski teniser osvojio poen zahvaljujući "necu". Obično se takvi poeni ne slave, već se uputi izvinjenje protivniku.



Pošto je Rubljev proslavio svoj poen, naš teniser je burno reagovao, a potom se obratio sutkinji s riječima: "Je li ovo ok? Pitam te je li ovo ok? Odgovori mi, pa ću ja tebe da slušam", govorio je Džumhur.



Čičak je upitala da li se pitanje odnosi na Rubljeva kao osobu ili samo na njegovu proslavu. Potom je dodala da ona "ne može odgovoriti s ličnog stajališta".



Džumhur je u tim trenucima gubio 2:0 u setovima, dok je u trećem setu bilo 4:3 za njega.







"Je li ok pogoditi nec i ovo raditi, reci mi?", ponovo je upitao Džumhur nakon čega je Čičak rekla da nije ok te dodala da on ne treba reagovati na takve stvari.



"Ja nisam ništa njemu rekao. Rekao sam sam sebi. Nemoj molim te ništa više da mi kažeš", odgovorio je Džumhur.



"Naravno da nije ok, ali ja moram biti neutralna. Ne smijem reći da li je ok ili nije, jer bih se stavila na svoju stranu. Ne želim da tako reagiraš na nešto što je banalno", govorila je sutkinja na što je Džumhur odgovorio da to "i nije baš banalno".



Sutkinja je željela objasniti Džumhuru da lično ne smatra da je Rubljev bio korektan, ali da na Džumhurove reakcije kao sutkinja mora reagovati.



Rubljev je slavio rezultatom 3:1 u setovima (6:4, 6:4, 5:7, 6:4) te će u osmini finala igrati protiv Davida Goffina (14. ATP) kojem je Gael Monfils (22. ATP) predao meč.