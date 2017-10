Očajni Becker ulazi u reality show kako bi vratio dugove

Jedan od najboljih svjetskih tenisera svih vremena Boris Becker (49) u ozbiljnim je finansijskim problemima, zbog čega na aukciji planira prodati čak i trofeje koje je osvojio.

Kako bi barem nešto spasio, namjerava učestvovati u popularnom reality showu "I'm A Celebrity... Get Me Outta Here" (Ja sam zvijezda, izvucite me odavde)."Njegova novčana situacija je užasna i neophodan mu je brz način da se izvuče iz dugova. Trenutno je još u fazi pregovora, treba dogovoriti visinu ugovora za njegovo učešće u showu. Producenti misle kako će njegovo učestvovanje drastično podići gledanost, a to onda i vrijedi...", navode izvori bliski Beckeru.Becker u startu traži 550.000 eura i čini se kako bi ih vrlo lako mogao i dobiti.Međutim, to je samo mala finansijska injekcija jer navodno duguje čak 61 milion eura