Maestralni Džumhur zabilježio najveći procenat realiziranih break lopti u 2017. godini

Damir Džumhur (25) je teniser s najboljim procentom realiziranih break lopti u 2017. godini, objavila je zvanična stranica ATP World Toura. Iza najboljeg bosanskohercegovačkog tenisera je i prvi teniser svijeta Rafael Nadal koji je realizirao 40,9 posto break lopti koje je imao, dok je Džumhur ostvario učinak od 47.8 posto realiziranih break lopti.

"Džumhur stvara naviku u realiziranju break lopti bolje nego iko drugi na svijetu", napisali su na stranici ATP World Toura o našem teniseru koji trenutno zauzima 31. mjesto na ATP rang-listi.Naš teniser je zbog povrede okončao ovu sezonu, a u posljednjih 18 takmičarskih mečeva ostvario je čak 14 pobjeda.U kakvoj se formi nalazi najbolje pokazuje podatak da je on do ove godine samo jednom uspio izboriti polufinale ATP 250 turnira, a to se desilo 2015. godine u Kazablanki, dok je od avgusta ove godine na pet ATP 250 turnira svaki put igrao minimalno polufinale pri čemu se tri puta plasirao u finale i dva puta osvojio trofej.Džumhur je od ukupno 445 break lopti koje je imao u ovoj godini realizirao njih 213 što je 47,8 posto. Primjera radi, najbolji teniser svijeta Nadal ima 40,9 posto realizacije (285/696), dok je Roger Federer ostvario učinak od 41,2 posto realizacije (167/405).Sjajne brojke Džumhu ima i kada je u pitanju return. Njegov rejting returna iznosi 162,5 i po tome je peti najbolji teniser svijeta u ovoj godini u kojoj je ostvario impresivan učinak od 35 pobjeda i 23 poraza.Realizirane break lopte: 48,3 posto (prvi u svijetu)Osvojeni poeni nakon return u prvom servisu: 32,7 posto (četvrti u svijetu)Rejting returna: 162,5 (peti u svijetu)Osvojeni gemovi nakon returna: 30,4 posto (peti u svijetu)Džumhurov napredak može se vidjeti i po njegovom renkingu na kraju posljednje tri godine. On je na kraju 2015. godine bio 82. igrač svijeta, na kraju prošle godine 77. na svijetu, a sada je na 31. mjestu liste najboljih tenisera svijeta."Džumhur je visok 175 cm i možda nije visok i snažan kao drugi igrači na Touru, ali to mu pomaže da bude munjevito brz na terenu", pišu na atpworldtour.com te dodaju: "On ima 25 godina i primiče se listi od 20 najboljih tenisera svijeta. Prije samo mjesec dana ušao je u top 50 tenisera svijeta, a njegov napredak ne pokazuje znakove usporavanja."