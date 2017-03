Haase: Džumhur je jedan od najbržih igrača, nervi su bili veoma bitni

Robin Haase (Foto: EPA)

Holanđanin Robin Haase danas je u četvrtfinalu ATP turnira u Dubaiju savladao najboljeg bh. tenisera Damira Džumhura rezultatom 2:1 u setovima (6:2, 4:6, 6:4) te je istakao da je meč bio veoma zahtjevan.

"Damir je odličan igrač, jedan od najbržih igrača na touru. Teško mu je zabiti winner, ali sam ih srećom odigrao dovoljno. Nervi su bili veoma bitni, u prvom setu sam dobro odigrao, ali se on oporavio u drugom. Potom je uslijedio treći set u kojem je bilo živaca i duplih grešaka na obje strane, pala je i kiša, zbog čega nisam bio sretan", izjavio je Haase nakon meča.







On je ove godine umjesto u Acapulco stigao u Dubai, što se ispostavilo kao dobar potez.



"Moj trener i ja smo donijeli odluku da dođemo u Dubai, uvijek treniram i uživam ovdje. Prethodnih godina nisam uspio ući u glavni žrijeb, no sada sam uspio. To govori da sam napravio pravi potez", dodao je Holanđanin.



Prvi put je u polufinalu iz serije 500.



"Odličan je osjećaj, ali kada sam ovdje, želim još više. Svejedno mi je protiv koga ću igrati u polufinalu", završio je Haase.