Rekorder po broju Grand Slam naslova Švicarac Roger Federer i Čeh Tomaš Berdych igrali su tenis na brodu koji je plovio Vltavom u sklopu promocije prvog izdanja Laver Cupa koji će se od 22. do 24. septembra održati u praškoj O2 Areni.

Na Laver Cupu će igrati najbolji teniseri Evrope protiv najboljih tenisera ostatka svijeta. Svaka ekipa sastojala bi se od šestorice tenisera. Četvorica bi bila izabrana na osnovi ATP liste, a još dvojicu bi odredili selektori. Evropu će voditi legendarni Šveđanin Bjorn Borg, a ostatak svijeta Amerikanac John McEnroe."Laver Cup je jedan od najuzbudljivijih novih turnira koji su se pojavili u svijetu tenisa. Radujem se što ću se udružiti s nekim od mojih najvećih rivala. Uvijek smo bili na suprotnim strana, a sada ćemo biti sa iste strane mreže. Ovo će biti posve novo iskustvo i za tenisere, ali i gledaoce," kazao je vlasnik 18 Grand Slam naslova i bivši najbolji teniser svijeta.Laver Cup će se igrati po uzoru na Ryder Cup, takmičenje golfera s 90-godišnjom historijom, a u kojem se reprezentacije SAD-a i Evrope sastaju svake dvije godine.Tvorci ideje o novom teniskom formatu su Roger Federer i njegova menadžerska kompanija TEAM8. Takmičenje će se od 2017. godine održavati svake godine, osim u godinama kad se održavaju Olimpijske igre, a igrat će se sredinom septembra, u sedmici iza US Opena.Domaćini bi se, baš kao i u slučaju Ryder Cupa, mijenjali iz godine u godinu, a prvo izdanje održat će se u Pragu."Sretan sam što će se prvo izdanje ovog turnir održati u mojoj domovini. Bilo bi sjajno kada bi zaigrao u istoj ekipi s Rogerom," kazao je Berdych, trenutno 14. teniser svijeta.Federer i Berdych su u sklopu promocije turnira igrali "mini tenis" na brodu koji je plovio Vltavom."Bilo je to sjajno i neobično iskustvo," dodao je Švicarac. Potom su se prošetali Karlovim mostom, te se družili s navijačima na Starogradskom trgu.Ukoliko ne bude otkazivanja Evropu bi mogla predvoditi prva tri tenisera s ATP liste Andy Murray, Novak Đoković i Stan Wawrinka."Na papiru je Evropa favorit, ali to ništa ne znači. Ostatak svijeta ima niz kvalitetnih igrača, a sve će ovisiti o formi igrača," dodao je Federer.