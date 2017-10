Džumhur u tri seta izgubio od Rubljeva i oprostio se od Mastersa u Šangaju

Foto: AFP

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (37. ATP) poražen je u prvom kolu Mastersa u Šangaju od Rusa Andreja Rubljeva (35. ATP) rezultatom 1:2, po setovima 1:6, 6:4, 1:6.

Naš teniser je očajno ušao u meč. Već u prvom gemu nakon velike borbe izgubio je svoj servis, a onda lakše od očekivanog i drugi servis pa je Rubljev brzo imao prednost od 4:0.



Kod rezultata 4:1 za mladog Rusa, igrao se najbolji gem u prvom setu u kojem je Damir prokockao tri break šanse i tako propustio priliku za povratak u igru za prvi set.



Rubljev je već u narednom gemu bez puno problema oduzeo Džumhuru još jedan servis i tako prvi set okončao s uvjerljivih 6:1.



Uspio se Damir dozvati u drugom setu i gotovo na identičan način revanširati se Rusu. Osvojio je dva breaka i brzo stigao do prednosti od 4:0.



Do kraja drugog seta uspio je Rubljev uzeti jedna break, ali to nije uspjelo zaustaviti Džumhura da izjednači rezultat.



U trećem setu došlo je do neočekivanog pada našeg tenisera, koji je uspio osvojiti samo jedan gem pa je tako Rus stigao do sigurne pobjede.



Rubljev će u drugom kolu Mastersa u Šangaju igrati protiv boljeg iz duela između 16. nosioca Del Potra i kvalifikanta Basilashvilija.