Džumhur: Titula u Moskvi mi vjerovatno donosi status nositelja na Australian Openu

Foto: AFP

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur osvojio je teniski ATP turnir u Moskvi nakon što je u finalu savladao Litvanca Richardsa Berankisa sa 6:2, 1:6, 6:4.

Džumhur je tako uspio osvojiti drugu ATP titulu u karijeri, a izjavio je da je iza njega posebna sedmica.



"Nevjerovatno da sam uspio od ukupno pet mečeva čak četiri dobiti u tri seta i da nakon dosta preokreta osvojim turnir. Išao sam meč po meč i nisam razmišljao o tituli. Na kraju je ona došla kao plod mnogo rada i truda. Uspio sam da osvojim svoju drugu titulu i to opet u Rusiji. Očigledno me nešto veže za ove ruske terene. Presretan sam što sam osvojio drugu titulu, koja će mi vjerovatno donijeti mjesto među prva 32 igrača i zbog toga ću vjerovatno biti nosilac na prvom Grand Slamu turniru - Australian Openu. Titula je zbog toga vrijedila mnogo i ovo je možda najbolji mogući završetak sezone za mene. Odigrat ću još najvjerovatnije dva turnira, ali kako god završe postigao sam dosta i zaista sam presretan i ponosan na ovo što se desilo na kraju godine", rekao je Džumhur.



Najbolji bh. teniser je istakao kako je mnogo puta od sredine godine mečeve dobijao nakon tri odigrana seta.



"Velika je razlika hoćeš li dobiti meč ili ne u takvim situacijama. Na ovom turniru sam uspio to da uspješno okončam. Nema neke posebne tajne, osim što pokušavam biti miran u ključnim trenucima. Definitivno se sve to okrenulo na moju stranu. Sve te pobjede u tri seta su donijeli veliku razliku u poenima i rankingu. Siguran sam da je nekad od pomoći bio važan faktor sreća. Mislim da sreća uvijek prati hrabre", poručio je Džumhur.