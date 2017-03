Džumhur: Servis me je izdao u četvrtfinalu, ali sam zadovoljan nastupom u Dubaiju

Damir Džumhur (Foto: EPA)

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas je eliminisan u četvrtfinalu ATP turnira u Dubaiju od Holanđanina Robina Haasea, ali svojim nastupom nije nezadovoljan, posebno jer je ostvario ranking karijere.

Džumhur i Haase su odigrali dobar meč s mnogo borbe, a na kraju je slavio Holanđanin.



"Pretpostavljao sam da će biti jako težak meč, bez obzira što sam ga dobio dva puta. Znao sam da igra u izvrsnoj formi, a nakon ovog rezultata će ponovo ući u top 50. Bilo je teško igrati protiv Robina, servirao je jako dobro, bolje nego sam očekivao, dok sam ja imao problema sa servisom. To je posljedica još od meča s Wawrinkom kada sam osjetio bol u leđima. Prvi set sam loše odigrao, ali sam se u drugom konsolidovao, vratio se i počeo bolje igrati. Osjećao sam da sam bolji od njega, ali me u trećem setu ponovo izdao. Izgubio sam dva gema koja nisam smio izgubiti na onakav način. Jedan break sam vratio, ali drugi nisam mogao, Robin mi nije dao priliku na reternu. Borio sam se maksimalno, davao sam sve od sebe, ali danas nije prošlo. Izgubio sam od igrača koji je u odličnoj formi i koji je ove godine jedan od boljih", izjavio je Haase.



Svojom formom je zadovoljan, a očekuje još bolje rezultate.



"Bez obzira na poraz, mislim da mogu biti zadovoljan s ovim turnirom. Imao sam dvije velike pobjede. Ostvario sam ranking karijere, idem gore, napredujem, pobijedio sam dvojicu velikih igrača. Moram biti zadovoljan, nakon Dubaija se diže forma i to je ono najbitnije. Iako je početak sezone bio lošiji, sad su rezultati puno bolji. U posljednje tri sedmice sam igrao dva četvrtfinala na dva veoma jaka turnira", rekao je naš teniser.



On se nada da će na predstojećem turniru u Miamiju biti veoma uspješan.



"Nadam se da ću nastaviti s dobrim igrama, već sutra idem u Ameriku kako bih se pripremao za Indian Wells i Miami, koji je jedan od mojih omiljenih turnira. Nadam se da ću uspjeti u Miamiju napraviti još jedan dobar rezultat", kazao je Džumhur.



Zahvalio se navijačima koji su mu pružali podršku i bodrili ga tokom turnira.



"Zahvaljujem se svima na podršci, primio sam milion lijepih poruka. Drago mi je što me ljudi prate i podržavaju, drago mi je ako sam uspio Bosancima i Hercegovcima pružim neko zadovoljstvo. Nastavljam se boriti i raditi na sebi, nadam se da će to uroditi plodom. Danas sam imamo šansu za polufinale i ulazak u top 60, ali tako je kako je, čekat ću šansu na nekom drugom turniru", završio je Džumhur.



Damir će u ponedjeljak i zvanično biti u top 70 igrača ATP liste.