Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur izborio je polufinale ATP turnira u Winston-Salemu nakon što je rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:2) savladao Hyeona Chunga iz Južne Koreje.

Meč je trajao sat vremena i 11 minuta igre, a Džumhur je bez većih problema preskočio ovu neugodnu prepreku pošto je Chung trenutno 49. teniser svijeta, dok je Džumhur na 67. mjestu.



U prvom setu Džumhur relativno brzo dolazi do prednosti 4:1 pri čemu pravi dva breaka. Do kraja seta gubi jedan servis i upisuje set rezultatom 6:4.



Drugi set je bio još laganiji za našeg tenisera. I u njemu je upisao dva breaka dok je bio siguran na svojim servisima što mu je donijelo konačnu pobjedu.







Ovo je Džumhurova druga pobjeda nad Chungom kojeg je savladao i u 1. kolu Miamija ove godine.



U polufinalu naš teniser će igrati protiv Kylea Edmunda iz Velike Britanije koji se nalazi na 45. mjestu ATP rang-liste. Džumhur je do sada igrao jednom protiv Edmunda i to 2016. godine u 1. kolu Australian Opena kada je upisao pobjedu.



Drugi polufinalni par činit će pobjednici mečeva Roberto Bautista-Agut (15. ATP) - Taylor Harry Fritz (116. ATP) i Borna Ćorić (62. ATP) - Jan-Lennard Struff (56. ATP), a polufinale je na rasporedu u petak (danas), odnosno u noći s petka na subotu.