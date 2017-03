Džumhur: Protiv Haasea moram popraviti servis koji mi je danas bio najslabija karika

Foto: EPA

Damir Džumhur je, nakon senzacije i pobjede nad favorizovanim Stanom Wawrinkom u prvom kolu ATP 500 turnira u Dubaiju, u drugom kolu opravdao status blagog favorita i sa 2:0 u setovima savladao Marcela Granollersa.

Granollers, protiv kojeg Džumhur sada ima dvije pobjede i jedan poraz, tokom čitavog meča samo jednom je ozbiljno zaprijetio i to početkom trećeg seta, no naš najbolji teniser je sasvim zasluženo slavio i plasirao se u četvrtfinale.



"Ovo je bio još jedan dobar dan za mene. Rekao sam da ne očekujem lagan meč jer za razliku od Wawrinke Granollers igra potpuno drukčiji stil koji nikome ne odgovara. Uspio sam mu nametnuti svoj stil igre i ne dozvoliti mu da radi ono što najviše voli i to je bio veliki plus za mene. Svjestan sam da nisam bio na najvišem nivou kao što sam bio jučer, ali je bitno da sam pobijedio i izdržao mentalno. Imao sam jednu bespotrebnu raspravu sa sudijom, ali je to vrlo kratko uticalo na mene i poslije toga sam bio još mirniji. Brzo sam se vratio sa 1:4 i dobio drugi set sa 6:4".



U četvrtfinalu Damir će igrati protiv Robina Haasea koji je napravio iznenađenje i sa 2:1 u setovima savladao Tomaša Berdycha.



"Dobro je što je on izbacio Berdycha koji je izuzetno dobar igrač na brzoj podlozi. Protiv Haasea imam pozitivan skor. Naravno, ima stvari koje želim popraviti za meč sa njim. To je, prije svega, servis koji je jučer funkcionisao savršeno, a danas je bio najslabija karika u mojoj igri. Siguran sam da će se to popraviti do sutra jer sam danas imao mnogo veći pritisak nego jučer i to se vidjelo na mojoj igri", rekao je Damir i dodao kako i pobjedu nad Granollersom poklanja građanima Bosne i Hercegovine kao čestitku za Dan nezavisnosti naše države.



Džumhur je već dva puta u karijeri igrao protiv Holanđanina, te je slavio oba puta i to na šljaci prošle godine na Mastersima u Rimu i Monte Carlu.