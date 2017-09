Foto: EPA-EFE

Damir Džumhur je savladao Liama Broadyja rezultatom 2:1 u setovima (6:3, 2:6, 6:4) i plasirao se u polufinale ATP 250 turnira u Sankt Peterburgu. Osim plasmana u polufinale, današnji dan će naš najbolji teniser pamtiti i po tome što se prvi put u karijeri plasirao među 50 najboljih igrača svijeta.

Uvodni gem je trajao čak devet minuta, a nakon velike borbe i 16 poena 242. igrač svijeta Broady je nekako uspio doći do poena na svoj servis. Damir je u svom prvom servis-gemu imao velikih problema, ali je uspio spasiti četiri break-lopte i izjednačiti na 1:1.



Džumhur je u trećem gemu iskoristio drugu od dvije break prilike i poveo 2:1, a potom na svoj servis i 3:1. Naredni gem je bio kopija trećeg te je Damir još jednim breakom došao do vodstva 4:1.



Broady je uzvratio breakom za 4:2, a potom ga potvrdio i došao do 4:3. Damir je potom bio siguran na svoj servis i došao do 5:3, a potom u devetom gemu pravi još jedan break i uzima set rezultatom 6:3.



Na otvaranju drugog seta Damir je bez problema osvojio svoj prvi servis-gem, a u drugom nije iskoristio break-loptu, te je Broady poravnao na 1:1. Džumhur je potom uzeo svoj servis bez izgubljenog poena za 2:1, no potom Broady uzima četiri uzastopna gema i osvaja drugi set rezultatom 6:2.



Broady je odmah na otvaranju trećeg seta napravio break, a potom ga i potvrdio za 2:0. Damir je potom odgovorio sjajno i osvojio tri vezana gema te poveo 3:2. Oba tenisera su zadržala svoje servise sve do desetog gema kada Damir pravi break i osvaja set, a samim tim i meč, rezultatom 6:4.







Damir je ovom pobjedom prvi put u karijeri ušao u top 50 te će se na najnovijoj ATP listi nalaziti minimalno na 48. poziciji.



Džumhur će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela Struff - Tsonga koji bi trebao početi oko 15 sati.