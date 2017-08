Damir Džumhur (Foto: EPA)

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur je u 1. kolu ATP turnira u Meksiku savladao Japanca Tara Daniela rezultatom 2:1 u setovima, no, osim teškog meča, Džumi je imao "borbu" i sa sudijom, čijim odlukama često nije bio zadovoljan.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur je u 1. kolu ATP turnira u Meksiku savladao Japanca Tara Daniela rezultatom 2:1 u setovima, no, osim teškog meča, Džumi je imao "borbu" i sa sudijom, čijim odlukama često nije bio zadovoljan.

Džumhur se u nekoliko navrata žalio na odluke glavnog sudije pri poenima za Daniela, tražio je da sudija barem pogleda trag koji je loptica ostavila, no, on to nije želio učiniti.



"Pogledajte lopticu, samo pogledajte trag, ako ne možete vidjeti lopticu, onda možete vidjeti njen trag", rekao je ljutiti Džumhur.







Sudija je kazao da se ne slaže i da uopće ne vidi to na šta teniser ukazuje. To je dodatno naljutilo Džumhura.



"Vi onda ne možete vidjeti ništa, šta god vas pitam, vi ne vidite", kazao je bh. teniser.



Ljutnja Damira nije popuštala pa je nakon jednog poena protivnika bacio svoj reket.



Rasprava se nastavljala, a Džumhur nije vidio poboljšanje situacije



"Svaki meč je isti s vama, ništa se ne mijenja. Ovo je smiješno", kazao je Damir.



Sudija ga je upozorio da ne razgovara s njim.



"Razgovarat ću s vama, ne lažem", izjavio je Džumhur, a nešto kasnije je dobio i javno upozorenje.



U jednom trenutku se obratio i svom timu.



"Šta mi radi, je li vidiš šta mi radi. Je*e me cijeli meč. Da je ovo aut, kao što jeste, sad bi bila moja break lopta", u nevjerici je govorio Džumhur.



Rasprava se nastavila i tokom medicinskog timeouta za našeg tenisera koji se ipak vratio na teren te nakon izgubljenog prvog seta dobio dva naredna i upisao pobjedu. U 2. kolu ga čeka bolji iz duela Ivo Karlović (31. ATP) - Quentin Halys (126. ATP).