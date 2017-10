Džumhur nakon sezone iz snova: Ne želim se zaustaviti na ovome

Damir Džumhur iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, a sada je vrijeme za zasluženi odmor. Nakon odmora, poručuje Džumhur, slijedi novo pomjeranje granica, jer ne želi stati na dosadašnjim uspjesima.

Damir Džumhur iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, a sada je vrijeme za zasluženi odmor. Nakon odmora, poručuje Džumhur, slijedi novo pomjeranje granica, jer ne želi stati na dosadašnjim uspjesima.

Ivica Osim i Damir Džumhur. (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Dvije titule na ATP 250 turnirima, 31. mjesto na ATP rang-listi i statistika koja kaže da je s procentom od 47,8 posto najbolji teniser svijeta po realizaciji break lopti . To je kratki rezime Džumhurove sezone.Najbolji bosanskohercegovački teniser medijima se obratio nakon zatvaranja šestog po redu sportskog simpizija Simposara na kojem je Džumhur dobio nagradu za sportistu godine u BiH."Fenomenalna sezona, nemam šta reći. Uvijek potajno priželjkujete da dođe neki dobar rezultat. Mislim za one koji su vjerovali u mene da su znali da to mogu. Možda je najveći problem bio što ja nisam dovoljno vjerovao u sebe. Ovako, pun samopouzdanja mogu reći da je ovo moja najbolja sezona, ali i dodati da se nadam da će naredna biti još bolja. Ne želim se zaustaviti na ovome", kazao je Džumhur.Džumhur se na Simposaru družio i s legendom bh. fudbala Ivicom Osimom s kojim je podijelio nekoliko minuta.Džumhurov napredak može se vidjeti i po njegovom renkingu na kraju posljednje tri godine. On je na kraju 2015. godine bio 82. igrač svijeta, na kraju prošle godine 77. na svijetu, a sada je na 31. mjestu liste najboljih tenisera svijeta. Takav uspjeh mora biti popraćen kvalitetnim i zasluženim odmorom, kao i slavljem."Mislim da su psiha i sazrijevanje najviše utjecali na moje rezultate. Moram istaći i da je ova sezona prošla bez povrede što je rijetkost za ATP igrača koji igra 30 turnira godišnje. Sada slijedi odmor od nekih 20-25 dana. Naravno, bit će i slavlja, mislim da je sve to zasluženo", rekao je Džumhur.