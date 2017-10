Džumhur na ATP 250 turniru u Moskvi igra za titule u singlu i dublu

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur igra najbolji tenis karijere i traga za svojom drugom ATP titulom u karijeri. Na posljednjih pet ATP 250 turnira Damir Džumhur je svaki put stizao makar do polufinala, a tri puta je uspijevao izboriti i finale. Tu brojimo i finale koje će danas od 13:00 sati Džumhur (38. ATP) igrati protiv Richardsa Berankisa (169. ATP) na ATP 250 turniru u Moskvi.

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur igra najbolji tenis karijere i traga za svojom drugom ATP titulom u karijeri. Na posljednjih pet ATP 250 turnira Damir Džumhur je svaki put stizao makar do polufinala, a tri puta je uspijevao izboriti i finale. Tu brojimo i finale koje će danas od 13:00 sati Džumhur (38. ATP) igrati protiv Richardsa Berankisa (169. ATP) na ATP 250 turniru u Moskvi.

Jedini trofej na ATP 250 turnirima Džumhur je osvojio upravo u Rusiji, kada je u Sankt Petersburgu u finalu savladao Fabija Fogninija.Forma našeg tenisera u posljednja skoro tri mjeseca je nevjerovatna, a to pokazuju i brojke koje kažu da je Džumhur od početka avgusta u 28 mečeva skupio 22 pobjede i šest poraza. Računajući samo ATP 250 turnire, tu je upisan skor od 20 pobjeda i tri poraza.Tokom navedenom perioda Džumhur je nastupio na pet ATP 250 turnira (Los Cabos, Winston-Salem, St. Petersburg, Shenzhen, Moskva) gdje je svaki put igrao barem polufinale, jednom je poražen u finalu (Winston-Salem), dok je jednom osvojio titulu (St. Petersburg).Džumhur je do finala u Moskvi stigao kao šesti nosilac turnira pobjedama protiv Mirze Bašića u historijskom polufinalnom meču bh. tenisera, Andreasa Seppija, Yukija Bhambrija i Thomasa Fabbiana.Berankis se ne može pohvaliti ni približno dobrom formom kao Džumhur. Litvanac je od početka avgusta nastupio u 19 mečeva u kojima je upisao 11 pobjeda i osam poraza. Međutim, većinu mečeva igrao je na Challengerima, dok je na svom posljednjem ATP 250 turniru, onom u St. Petersburgu, poražen u četvrtfinalu od Fogninija kojeg je kasnije Džumhur pobijedio u finalu.Do ovog finala Berankis je stigao nakon pobjeda nad Adrianom Mannarinom, Alexanderom Bublikom, Filipom Krajinovićem i Dušanom Lajovićem.Džumhur i Berankis su se do sada sastajali četiri puta od čega tri puta na ATP turnirima i jednom na Davis Cupu. Berankis je upisao tri pobjede, a Džumhur jednu. Upravo je Džumhur bio taj koji je posljednji put slavio kada su se sastali sredinom februara 2016. godine u Delray Beachu.Ukoliko danas slavi, Džumhur će imati 1.411 bodova što će biti dovoljno za 31. mjesto na ATP listi, a čak i ukoliko izgubi na novoj rang-listi bi trebao zauzeti 32. mjesto ako Španac Fernando Verdasco ne osvoji turnir u Štokholmu.Džumhur će se pored nastupa u finalu singla za titulu danas od 14:30 sati boriti i u dublu, gdje u paru s Hrvatom Antoniom Sančićem u finalu igra protiv bjelorusko-austrijske kombinacije Max Mirnyi-Philipp Oswald.