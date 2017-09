Damir Džumhur (Foto: EPA-EFE)

Bh. teniser Damir Džumhur danas je u 1. kolu ATP turnira u Sankt Peterburgu igrao protiv Kipranina Marcosa Baghdatisa kojeg je sasvladao 2:0 u setovima (6:4, 7:6/7-4/).

Džumhur je kao 55. teniser svijeta odmjerio snage s Baghdatisom koji zauzima 122. mjesto ATP liste.



Damir je servirao na početku meča te poveo 1:0, a potom je napao Baghdatisov servis. Imao je dvije break lopte, no, Kipranin se uspio izvući i izjednačiti na 1:1. Što Džumhur nije uspio u drugom, jeste Baghdatis u trećem gemu, napravio je break i poveo 2:1. Ipak, Džumhur odmah vraća break za izjednačenje. Teniseri su držali svoj servis sve do desetog gema, kada Damir pravi drugi break i rješava prvi set u svoju korist rezultatom 6:4.







Popularni Džumi je u dobrom ritmu ušao u drugi set, odservirao je za vodstvo, a napravio break za 2:0. Uslijedio je novi odličan servis bez izgubljenog poena, što je rezultiralo značajnom prednošću od 3:0. U šestom gemu je Damir imao dvije break lopte, no, Baghdatis se spasio i osvojio gem, a potom odlično odigrao i oduzeo servis Džumhuru. Damir vraća break, a onda ponovo griješi i prepušta gem Baghdatisu, koji se nakon toga potpuno vraća i izjednačava na 5:5. Drugi set je riješen u tie-breaku. Uspješniji je bio Džumhur koji je tako upisao pobjedu u ovom meču.



Džumhur će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Liam Broady (242. ATP) - Adrian Mannarino (31. ATP).