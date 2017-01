Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine i Poljske danas su u Gradskoj areni u Zenici održale konferencije za novinare, gdje su iznijeli svoja očekivanja za singl i dubl susrete koji će se odigrati od 3. do 5. februara.

Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine i Poljske danas su u Gradskoj areni u Zenici održale konferencije za novinare, gdje su iznijeli svoja očekivanja za singl i dubl susrete koji će se odigrati od 3. do 5. februara.

Poljski teniseri na današnjoj konferenciji u Zenici su kazali kako očekuju dobre mečeve te da su zadovoljni uslovima u Gradskoj areni u Zenici.



"Prošle godine smo igrali s Njemačkom s istim timom i igrali smo veoma dobro. Ovdje smo s najboljim igračima u challengerima, kao i singlu i dublu. Podloga je sporija nego što smo očekivali. Imat ćemo još nekoliko dana da se prilagodimo", izjavio je kapiten Poljske reprezentacije Radoslaw Szymanik.



Szymanik je dodao kako veoma dobro poznaju naš tim u kojem je najbolji Damir Džumhur.



"Kamil je igrao sa Džumhurom, a dobro poznajemo i Bašića. Nije lako igrati u gostima, ali očekujemo dobar i težak meč. Domaćini imaju publiku na svojoj strani, ali došli smo dobro pripremljeni", izjavio je Szymanik te dodao da su izmjene u dublu, u kojem su kvalitetniji nego u singlu, uvijek moguće.



Naša tenis reprezentacija u ovom Davis Cup susretu s Poljskom bit će kvalitetnija s obzirom na to da se timu priključio Damir Džumhur. Kapiten naše reprezentacije Tomislav Brkić je izjavio:



"Nisam probao podlogu jer sam sinoć stigao iz Amerike. Pričao sam s igračima koji su rekli da je podloga malo sporija, ali vjerujem da ćemo biti spremni za petak", kazao je Brkić.



Damir Džumhur prvi put će igrati u Zenici u sklopu Davis Cup takmičenja.



"Jučer sam došao u Zenicu i odradio sam 15-ak minuta na ovoj podlozi s obzirom na to da imam manju povredu, zbog čega nisam u potpunosti spreman. Imamo još vremena da se pripremimo. Sutra ću znati da li ću u petak biti u potpunosti spreman, a podloga svima nama u reprezentaciji odgovara. Ne bih volio da se vraćam u prošlost Grand Slama, očito su neke stvari pogrešno prenesene i nije bilo većih problema osim što je sudija dosta utjecao na ishod meča. Idemo dalje, okrećemo se Davis Cupu, bitno je da odigramo dobro i pobijedimo u meču protiv Poljske", izjavio je Džumhur.



Po rankingu je naša reprezentacija favorit u singlovima, dok u dublovima Poljaci dominiraju.



"Mi moramo preuzeti ulogu favorita jer smo prema pozicijama ATP liste bolji i u četiri singla moramo imati dvije pobjede. Svi će dati svoj maksimum, dubl zna biti odlučujući, ali ne možemo računati na njega. Pokušat ćemo iskorisiti našu prednost u singlu", kazao je naš najbolji teniser te dodao da neće igrati dubl.



Mirza Bašić i Nerman Fatić po drugi put će igrati u Zenici u sklopu Davis Cupa.



"Mi smo prošle godine igrali uspješan meč, bilo je super što se tiče podloge, a sada je ona drugačija, ali nam svima odgovara", izjavio je Bašić, dok je Fatić izjavio da iz Zenice nose pozitivna iskustva:



"Mi imamo pozitivna isksutva, a što se tiče podloge u odnosu na prošli put je sporija. Mi se na njoj dobro osjećamo i snalazimo i nadamo se da će biti sve uredu".



Brkić je izjavio kako je naša ekipa jedna od mlađih te da su ulaskom u prvu grupu ostvarili odličan uspjeh. Bašić je prokomentarisao i da je reprezentacija Poljske u Zenicu došla sa 12 igrača, a da mi u cijeloj državi imamo sedam rangiranih igrača te da je ovaj plasman izuzetan uspjeh.



Naši teniseri se nadaju da podrška u susretima Davis Cupa, koji će biti odigrani od 3. do 5. februara, neće izostati te da će uz pomoć njih uspjeti ostvariti svoj cilj.



Žrijebanje protivnika planirano je za 2. februar, a teniseri obje ekipe svakodnevno treniraju u zeničkoj Areni koja je ispunila rigorozne zahtjeve organizatora takmičenja.