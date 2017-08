Foto: AFP

Damir Džumhur je poražen u finalu ATP turnira u američkom Winston-Salemu od Roberta Bautista-Aguta nakon sat i 33 minute igre.

Španski teniser je opravdao ulogu favorita i prvog nositelja turnira, te je slavio rezultatom 2:0 u setovima.



Petnaesti teniser svijeta je oduzeo Damirov prvi servis u meču i ubrzo poveo sa 3:0. Džumhur je vratio break u sedmom gemu, ali je ipak Bautista-Agut ponovo došao do breaka u desetom gemu koji mu je i donio prvi set rezultatom 6:4.







Drugi set je počeo na identičan način kao prvi. Damir je odmah izgubio svoj servis i Bautista-Agut je nakon desetak minuta igre imao prednost od 3:0. Naš najbolji teniser je napravio break ranije nego u prvom setu, ovaj put je oduzeo servis protivniku u petom gemu.



Kada je Španac napravio break za 5:3 i dobio priliku servirati za meč, mnogi su mislili da je dvoboj odlučen. Ipak, Damir sa nulom pravi re-break, ali već u narednom gemu gubi svoj servis i Bautista-Agut je slavio sa dva puta po 6:4.







Zahvaljujući ovom velikom uspjehu, ulasku u prvo finale ATP turnira, Džumhur će u ponedjeljak na najnovijoj ATP listi zauzimati 56. mjesto, što mu je najbolji ranking u karijeri.



Da je osvojio turnir, ušao bi među 50 najboljih tenisera svijeta, no priliku za to će imati već na US Openu koji počinje u ponedjeljak.