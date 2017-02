Damir Džumhur je izgubio četvrtfinalni meč protiv Ryana Harrisona na ATP 250 turniru u Memphisu rezultatom 2:0 u setovima.

Američki teniser nije odigrao ništa spektakularno, ali je ipak na kraju slavio nakon samo sat i 20 minuta igre rezultatom 6:3, 6:4.



Harrison, koji inače i nije poznat kao vrhunski server, je ubacio katastrofalnih 53 posto prvih servisa, ali je Džumhur napravio mnogo neiznuđenih grešaka i na taj način poklonio pobjedu Amerikancu.



Odmah na početku prvog seta Harrison je prilikom prvog Džumhurovog servis-gema dobio tri break-lopte i iskoristio ih je i potom poveo i sa 3:0. U šestom gemu Amerikanac je napravio još jedan break i poveo sa 5:1, no kada je servirao za set Džumhur je odigrao jedan od tri kvalitetna gema u meču i uzvratio re-breakom.



No, nakon što je naš najbolji teniser bio siguran na svoj servis i smanjio na 5:3, Harison je nakon dosta muke i nekoliko poklonjenih poena sa Džumhurove strane u najdužem poenu u meču osvojio prvi set rezultatom 6:3 nakon 36 minuta igre.



Drugi set Džumhur je otvorio katastrofalno kao i prvi i odmah u prvom gemu Harrison je iskoristio drugu vezanu break-loptu za vodstvo od 1:0, a potom je potvrdio break i došao do prednosti od 2:0.



Damir se u trećem gemu suočio sa novim breakom, no uspio je nekako dobiti poen i smanjiti na 2:1. U četvrtom gemu odigrao je drugi put na svom nivou u meču, došao do break-lopte i iskoristio je te izjednačio na 2:2. Odmah u narednom gemu Džumhur je odigrao svoj treći i ujedno posljednji gem na nivou koji je prikazao protiv Kevina Andersona u prvom kolu i sa nulom došao do prednosti od 3:2.



Nakon toga njegova igra se raspala, a Harrison je iskoristio poklon i u sedmom gemu došao do breaka kojeg je zadržao do kraja meča i na kraju i drugi set riješio u svoju korist rezultatom 6:4 nakon 44 minute igre.



Harrison će u polufinalu igrati protiv Donalda Younga koji je izbacio drugog nosioca turnira Johna Isnera, dok će u drugom polufinalu igrati Nikoloz Basilašvili i Mihail Kukuškin.



Džumhur je ovim porazom propustio priliku da ostvari najbolji renking karijere i dođe u prvih 70 tenisera, te će na novoj ATP listi koja izlazi u ponedjeljak zauzimati 79. mjesto sa 662 boda, što će biti pomak od sedam mjesta u odnosu na ovu sedmicu.



Novu priliku da nadmaši svoj najbolji renking (71. mjesto) Džumhur će imati na predstojećem ATP 250 turniru u Delray Beachu koji se igra od 20. do 26. februara na otvorenom.



Ipak, treba naglasiti da žrijeb nije bio naklonjen Damiru. Tako će u prvom kolu igrati protiv Rusa Konstantina Kravčuka koji će u ponedjeljak pasti sa 85. na 95. mjesto ATP liste, a već u drugom kolu je moguć duel protiv sedmog nosioca turnira Juana Martina Del Potra.



Argentinac će u prvom kolu igrati protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona kojeg je Džumhur izbacio u prvom kolu Memphisa.