Damir Džumhur: Nije isto igrati samostalno i za reprezentaciju

Damir Džumhur (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je rezultatom 2:0 u susretu sa selekcijom Poljske nakon danas odigranih singl mečeva u Gradskoj areni u Zenici. Kapiteni obje reprezentacije već su mislima u dubl meču koji će biti odigran sutra, a naši teniseri zadovoljni su današnjim mečevima.

Nakon drugog današnjeg susreta između Damira Džumhura i Huberta Hurkacza, kapiten Poljske Radoslaw Szymanik je kazao kako su imali plan, ali da ih sreća danas nije poslužila.



"Žao nam je zbog Kamila, a vidjeli smo koliko je danas teško bez sreće osvojiti poen. Hubert je morao igrati dobro, ali već smo mislima u dubl meču i ovo sve ostavljamo iza sebe", izjavio je Szymanik.



Stepen povreda Kamila Majchrzaka još uvijek nije poznat, a Szymanik je nakon konferencije za novinare uputio se u zeničku bolnicu.



Hurkacz je u meču sa Džumhurom pokazao izuzetan kvalitet iako se nalazi na 379. mjestu ATP liste. U izjavi za novinare nakon meča sa Džumhurom je kazao kako nije igrao najbolje što je mogao te da je dosta griješio.



"Volio bih da sam mogao praviti bolje servise i kretati se lakše po terenu, ali podloga je bila spora. Međutim, to nije izgovor, i protivnik je igrao na istoj podlozi kao i ja", zaključio je Hurkacz.



Džumhur je nakon veoma teškog meča u kojem je pokazao dosta nervoze uspio svojoj državi donijeti još jedan poen i po planu zaključiti prvi dan Davis Cupa.



"Bilo je pozitivne nervoze jer vjerujte mi nije isto igrati samostalno i za državu. Jednostavno, drugačije se osjećate na terenu. S obzirom da nisam trenirao koliko sam trebao zbog povrede prsta, ovo je bio izuzetno težak meč. Osjećao sam da mogu da se borim, bilo je padova i uspona i jednostavno nisam uspio pronaći ritam", izjavio je Džumhur.



Na pitanje da li je očekivao ovako težak meč protiv 379. igrača na ATP listi, Džumhur je odgovorio: "Davis Cup je takav da vam singl ranking ne znači toliko. Moj protivnik je igrao sa veoma jakim protivnicima i pokazao je da može odigrati dobro meč. Igrao je danas dobro i dosta je opuštenije ušao u meč nego što je to bilo Mirzi i meni danas. Znao sam da neće biti lako, osjećao sam probleme sa disanjem jer sam bio bolestan, ali kada je bilo najpotrebnije izvukao sam svoj maksimum".



Mirza Bašić je nakon povrede Kamila Majchrzaka donio prvi poen za našu reprezentaciju te je istakao kako se nada da će se njegov protivnik uskoro oporaviti.



Kapiten Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine Tomislav Brkić je istakao kako su priželjkivali današnji rezultat te da uprkos tome što su Poljaci favoriti u dublu neće odustati od borbe za poen.



"Iako budemo sa 2:1 ušli u nedjelju to će biti odlično. Da nas je neko na početku pitao to, mi bismo potpisali. Nadam se da će se Mirza pripremiti za sutrašnji dubl te da ćemo u nedjelju završiti posao", izjavio je Brkić.



Dubl meč na rasporedu je sutra od 14 sati u Gradskoj areni u Zenici.