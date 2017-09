Mirza Bašić (Foto: EPA-EFE)

U 1. kolu ATP Challengera u Istanbulu u Turskoj bh. teniser Mirza Bašić (175. ATP) je odmjerio snage s kvalifikantom, Belgijancem Yannickom Mertensom (331. ATP). Plasman u 2. kolo izborio je Bašić pobjedom 2:1 u setovima, bilo je 3:6, 6:3, 7:5.

U 1. kolu ATP Challengera u Istanbulu u Turskoj bh. teniser Mirza Bašić (175. ATP) je odmjerio snage s kvalifikantom, Belgijancem Yannickom Mertensom (331. ATP). Plasman u 2. kolo izborio je Bašić pobjedom 2:1 u setovima, bilo je 3:6, 6:3, 7:5.

Mertens je otvorio prvi set servisom bez izgubljenog poena, a potom je prilično siguran bio i Bašić. Belgijanac ponovo servira odlično, a onda i pravi break za 3:1. Bh. teniser je napao servis Belgijanca u sedmom gemu, imao je pet break lopti, ali nijednu nije iskoristio, tačnije, Mertens se spasio i poveo 5:2. U narednom gemu je belgijski teniser imao set loptu, no, Bašić je uspio ostati u setu. Uslijedio je teži zadatak, servis Mertensa, koji je bio uspještan, tako da je osvojio prvi set 6:3 nakon 23 minute igre.



Na početku drugog seta servirao je Bašić te je uz manje probleme osvojio gem. Tri prilike za break imao je u šestom gemu, no, nije uspio iskoristiti nijednu, pa je Mertens izjednačio na 3:3. Ipak, naš teniser pravi brak u osmom gemu za 5:3, a potom servisom rješava drugi set, koji je trajao 38. minuta.



Bašić je imao jednu break loptu otvaranju trećeg seta, ali je nije iskoristio. Ipak, servis ga je u narednom gemu slušao, pa je dobio gem bez izgubljenog poena.



Naš teniser gubi servis u četvrtom gemu, što je značilo prednost za Mertensa 3:1, no, odmah vraća break, a potom servisom izjednačava na 3:3. Ipak, Bašić je odigrao sjajno u desetom gemu te je napravio break za 6:5 s tim da protivniku nije dopustio nijedan poen. Preostalo je da servisom završi meč, što je i učinio. Meč je trajao sat i 54 minute.



Bašić će u 2. kolu Challengera u Istanbulu igrati protiv boljeg iz duela Teimuraz Gabašvili (226. ATP) - Jevgeni Donskoj (89. ATP).



Podsjetimo, naš Aldin Šetkić je eliminisan u 1. kolu, pobijedio ga je Talijan Simone Bolelli s 2:0 u setovima, bilo je 6:2, 6:3.