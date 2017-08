Andy Murray zbog povrede kuka odustao od nastupa na US Openu

Foto: EPA

Andy Murray je zbog povrede kuka odustao od nastupa na US Openu koji počinje u ponedjeljak.

Iako je ranije najavio da očekuje da zaliječi povredu kuka do nastupa u New Yorku, to se nije desilo, te je Britanac odlučio propustiti posljednji Grand Slam sezone.



Drugi igrač svijeta nije igrao od Wimbledona, kada se i povrijedio u duelu sa Samom Querreyjem u četvrtfinalu.



"Nisam se u potpunosti oporavio i ne bih mogao osvojiti turnir, što je moj cilj", rekao je Murray.



Murray se u prvom kolu trebao sastati sa Tennysom Sandgrenom.