Do dolaska najboljih svjetskih skakača i skakačica u našu zemlju preostala je još samo jedna stanica, predstojećeg vikenda u Texasu. Svega dvije sedmice nakon toga, 15. i 16. septembra, njihove spektakularne skokove gledat ćemo uživo na Starom mostu u Mostaru.

Ljetna pauza u Red Bull Cliff Diving Svjetskom prvenstvu 2017. se bliži kraju, i najbolji svjetski skakači i skakačice se vraćaju takmičenjem na Hell's Gateu (Texas, SAD) u nedjelju 3. septembra. Prvi dio sezone ponudio je uzbudljiva takmičenja i pregršt iznenađenja. Na čelu poretka muškaraca je legendarni Kolumbijac Orlando Duque, dok je kod žena vodeća aktuelna prvakinja Rhiannan Iffland (Australija). No, u obje konkurencije stanje je vrlo neizvjesno, tako da nesumnjivo predstoji žestoka borba za titule.Takmičenje u Texasu je ujedno i posljednje prije nego cliff diving karavan stigne u našu zemlju. Na Starom mostu u Mostaru, 15. i 16. septembra gledat ćemo 14 skakača i osam skakačica, najboljih na planeti. Svoje vratolomne skokove od kojih zastaje dah izvodit će s visine od 27 metara (muškarci) to jest 21 metar (žene). Bit će to treći dolazak Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u grad na Neretvi, a sudeći po prethodna dva - u Mostaru se može očekivati još jedan spektakl.U međuvremenu, pogledajte videonajavu takmičenja u Texasu Svjetsku cliff diving elitu možete gledati u direktnom prenosu takmičenja na Hell's Gateu 3. septembra od 22 sata na cliffdiving.redbull.com, Red Bull TV i Facebooku, a nepune dvije sedmice nakon toga i uživo na Starom mostu.