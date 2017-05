U organizaciji NVO “Marathon” a uz podršku kompanije Lactalis BH, sutra će se održati Prva noćna utrka u Sarajevu. Oko 650 prijavljenih takmičara trčat će rutom koja vodi kroz glavne ulice Općina Centar i Stari Grad i to u udarnom terminu od 20 do 22 sata.

U organizaciji NVO “Marathon” a uz podršku kompanije Lactalis BH, sutra će se održati Prva noćna utrka u Sarajevu. Oko 650 prijavljenih takmičara trčat će rutom koja vodi kroz glavne ulice Općina Centar i Stari Grad i to u udarnom terminu od 20 do 22 sata.