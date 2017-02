Više od 75 skijaša i bordera se u nedjelju takmičilo na Jahorini. Vremenski uslovi u nedjelju nisu bili idealni za masovni skijaški spust, pa su organizatori bili prisiljeni promijeniti stazu za utrkivanja što je izazvalo veliku gužvu na cilju.

Više od 75 skijaša i bordera se u nedjelju takmičilo na Jahorini. Vremenski uslovi u nedjelju nisu bili idealni za masovni skijaški spust, pa su organizatori bili prisiljeni promijeniti stazu za utrkivanja što je izazvalo veliku gužvu na cilju.

Foto: Sulejman Omerbašić

Foto: Sulejman Omerbašić

Foto: Sulejman Omerbašić

Foto: Sulejman Omerbašić

Foto: Sulejman Omerbašić

Foto: Sulejman Omerbašić

Foto: Nikola Blagojević

Zbog kratke staze u ciljnoj ravnini se u jednom momentu pojavio veliki broj takmičara koji su za pobjedu velikom brzinom vozili kroz ciljnu kapiju.Bekes Michal je samo zbog utrke sa svojim prijateljima doputovao iz Slovačke. U velikoj gužvi u ciljnoj ravnini najbolje se snašao i pobijedio u konkurenciji najbržih skijaša. Najbrži border je iz Višegrada Dragan Samardžić, dok je najbrža žena Ani Kapetanović. Njih troje su dobili nagradu vikend za dvoje u hotelu Termag na Jahorini.Ovo je četvrti put da se na Jahorini organizuje veliki spust bordera i skijaša. Zabavno sportski event se dešava u momentu kada liftovi se zaustave, a staze napusti i posljednji skijaš.Dok sunce zalazi, a staza se dodatno pretvara u led krene utrka na kojoj takmičari trče 150 metara u pancericama do svojih skija i bordova pa se utrkuju niz stazu. Mnogim takmičarima ovo bude prvo takmičarsko iskustvo, a svi se uvijek vesele zanimljivim after partyjima.Sinoć se snijeg na stazama topio zbog toplog vremena, ali vremenske prilike su bile ugodne za party na otvorenom.Nakon skijanja nekoliko stotina mladih se zabavljalo ispred Kolibe hotela Termag sa zvucima Audio InFunktion & Zlijay koji su svirali back to back, dok je nakon njih DJ pult zaposjeo audio-vizuelni dvojac Diskobajagi.Zadnji vikend februara će ostati u lijepom sportsko zabavnom sjećanju za stotine posjetilaca na Jahorini.