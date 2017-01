Nijemac Linus Strasser i Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednici su paralelnog slaloma u Stockholmu na kojem je nastupilo po 16 najboljih slalomaša svijeta.

Nijemac Linus Strasser i Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednici su paralelnog slaloma u Stockholmu na kojem je nastupilo po 16 najboljih slalomaša svijeta.

Strasser je na putu do prvog mjesta porazio Norvežanina Henrika Kristoffersena, Italijana Stefana Grossa, Šveđanina Mattiasa Hargina, te u finalu Francuza Alexisa Pinturaulta.



U zanimljivoj završnici 24-godišnji Nijemac je pobijedio sa svega četiri stotinke sekunde prednosti izborivši prvu pobjedu u karijeri. U dvoboju za treće mjesto Hargin je bio bolji od Britanca Davea Rydinga s osam stotinki sekunde prednosti.



U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodi Hircher sa 1.275 bodova, dok drugo mjesto dijele Kristoffersen i Pinturault sa 843 boda. U poretku slalomaša vodi Hircher (635) ispred Kristoffersena (575) i Italijana Manfreda Molgga (395).



Kod djevojaka nije bilo toliko neizvjesnosti. Amerikanka Mikaela Shiffrin uvjerljivo je stigla do pobjede. Na putu do prvog mjesta porazila je Francuskinju Adeline Baud Mugnier, Kanađanku Marie-Michele Gagnon, Šveđanku Fridu Hansdotter, te u finalu Slovakinju Veroniku Velez-Zuzulovu.



Shiffrin vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 1.203 boda, druga je Švicarka Lara Gut sa 1023 boda, dok je treća italijanska skijašica Sofija Goggia sa 789 bodova.



U slalomu vodi Shiffrin sa 660 bodova, Velez-Zuzulova je druga sa 515 bodova, dok trećeplasirana Švicarka Wendy Holdener ima 415 bodova.



U Svjetskom kupu sada slijedi pauza jer će se od 6. do 19. februara u St Moritzu održati Svjetsko prvenstvo.