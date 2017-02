Na skijalištu "Ravna planina" na Palama danas je održano prvenstvo Istočnog Timora u skijanju koje je uvršteno u FIS-ov kalendar trka za ovu godinu, a na kojem su nastupila 24 takmičara.

Koordinator za marketing i komunikacije skijališta "Ravna planina" Nikola Čvoro izjavio je da je ovo prvi put da se prvenstvo jedne strane zemlje održava u BiH.



Čvoro je naglasio da je ovo prvo prvenstvo Istočnog Timora i da su odabrali skijalište "Ravna planina" jer na njemu mogu da ispune olimpijsku normu i skupe bodove.



On je dodao da je ova trka značajna za domaći ski-centar i da se nada da će i u narednom periodu organizovati još neke internacionalne trke za zemlje koje nemaju uslove da ih održe.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da mu je drago što su Pale i skijalište "Ravna planina" domaćini ovog interesantnog takmičenja.



"Dobio sam uvjeravanja da u narednom periodu očekujemo još ovakvih takmičenja, najvjerovatnije takmičara iz Meksika, a moguće je održavanje i trka za svjetski kup, što bi bila kruna cijele priče", rekao je Jugović.



Predstavnica Ski-federacije Istočnog Timora u Evropi Karolina Dmaškarenjaš navela je da su se odlučili za BiH jer su čuli da je riječ o lijepoj zemlji, te da su ljudi profesionalni i gostoljubivi.



Ona je naglasila da im je ovo prvo nacionalno prvenstvo u alpskom skijanju, a u dvije trke slaloma nastupila su 24 takmičara iz Timora, Izraela, Poljske, BiH, Crne Gore, Slovenije, Meksika, Njemačke i Italije.



Učesnik trke iz Timora Johan Gonsalvesgut rekao je da je ponosan na današnji rezultat, ali da mu je druga vožnja bila bolja od prve.



On je dodao da je zadovoljan dobrim uslovima za skijanje na ovom skijalištu i organizacijom takmičenja.



Takmičar iz Poljske Jensej Jesiček kaže da mu je ovo drugi put da je došao u BiH, dok je takmičar iz Meksika Hubert fon Hoenlou istakao da je prije 33 godine, na današnji dan, bio na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i nosio zastavu za Meksiko.



On je naveo da je danas imao dobru trku i da je zadovoljan uslovima, stazom i gostoprimstvom.



"Imam 54 godine i takmičio sam se na 16 svjetskih prvenstava i šest olimpijskih igara. Ja sam deda na skijama i Dorijan Grej na snijegu", kaže Hoenlou.