Salko Pašić je dvadesetčetverogodišnji bh. vaterpolista koji nastupa za PVK Akademija B iz Sarajeva, a s njim smo razgovarali o nedavno završenoj Kantonalnoj seniorskoj ligi, vaterpolu u BiH i uslovima u kojim rade mladi vaterpolisti te njegovim ambicijama i ciljevima.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Pašić je rođen 5. marta 1993. godine u Konjicu, ima 24 godine i nastupa za PVK Akademija B iz Sarajeva, a vaterpolo je njegova ljubav od "malih nogu"."Vaterpolo sam zavolio u jednom malom mjestu u Dalmaciji. Dok bi se svi kupali i sunčali, ja sam sjedio uz igralište i gledao starije momke kako treniraju. Volim more, plivanje, ali i nogomet pa sam neki spoj u tome vidio upravo u vaterpolu", izjavio je Pašić za portal Klix.ba.Njegov klub je osvojio nedavno završenu seniorsku vaterpolo ligu Kantona Sarajevo."U seniorskoj ligi Kantona Sarajevo su se takmičila četiri kluba, VK Torpedo, VK Invictum, VK Mladost i PVK Akademija B, a moja Akademija B je osvojila ligu. Sve utakmice su se igrale na Olimpijskom bazenu Otoka, a interesovanje je bilo veliko u svakoj kategoriji, pogotovo u seniorskoj. Svaka utakmica je zaista bila zanimljiva i sa dosta lijepih pogodaka. Mislim da interesovanje za ovaj sport može biti i veće te da mi to zaslužujemo. Vaterpolo je zanimljiv i dinamičan sport, nećete čuti od nekoga da mu je bilo dosadno na jednoj utakmici. Želim istaći da 15. jula počinje Vaterpolo liga BiH", rekao je 24-godišnji vaterpolista.Salko je bio najbolji vaterpolista, a to mu je motiv da pravi još veće uspjehe."Postigao sam 17 golova, to mi prija, ali i daje motivaciju da još napredujem. Iskreno, nisam obraćao pažnju na broj golova, uvijek igram za tim, ali se moj trud na treninzima i utakmicama isplatio", kazao je Pašić.BiH se ne može pohvaliti uslovima koje nudi mladim vaterpolistima."Generalno, uslovi su loši, ulaganja u vaterpolo skoro da nikako nema. U Sarajevu ima pet vaterpolo klubova i većinu treninga svi imamo na jednom dijelu bazena, a ne na čitavom. Taj dio je ograđen i namijenjen samo za vaterpolo, jer jer ostatak bazena podijeljen na dio za plivače i dio za rekreaciju. Za prave uslove treba imati čitav bazen konstantno, ali mi to nemamo. Mislim da Sarajevu definitivno treba još jedan bazen, jer svaki dan sve više i više mladih se interesuje za plivanje i vaterpolo", riječi su našeg sagovornika.Nadležne institucije moraju imati više sluha za vaterpolo koji je definitivno u razvoju."Vaterpolo u BiH je u razvoju i korača naprijed. Naš region je poznat po dobrim vaterpolo timovima, a države koje nas okružuju su evropski i svjetski vaterpolo prvaci. Prije svega su potrebna ulaganja te da država spozna vrijednost i kvalitet ovog sporta. Duge su staze pred nama, nadati se da će se sve posložiti, a to je jedino moguće uz stručan kadar i naše mlade nade koje sigurno imamo", smatra Pašić.Osim takmičarskih uspjeha, vaterpolo ima mnogo prednosti."Bavljenje bilo kojim sportom donosi samo dobre stvari. Sport od malih nogu uči disciplini, međusobnom poštovanju, timskom radu i mnogim drugim dugoročnim prednostima. Pored toga, mi slovimo za ljude s lijepo oblikovanim tijelima i često možete pročitati da smo fizički među najspremnijim sportistima. Plivanje je odlično za razvoj djece te ovim putem preporučujem roditeljima da dođu na bazen te potraže neke plivačke ili vaterpolo klubove i upišu svoju djecu", dodao je Salko.Oni koji misle da vaterpolo nije naporan sport koji zahtijeva mnogo odricanja, varaju se."Vaterpolo je veoma naporan sport, prvenstveno jer se odvija u vodi. Svaki igrač mora biti fizički vrhunski spreman. Treninzi traju otprilike sat i po do dva sata, a sastoje se od raznih dijelova. Sve ovisi od toga da li je trening kondicioni, samo strogo plivanje ili taktika i lopta. Najčešće na treningu plivamo nekoliko kilometara, a onda prelazimo na rad s loptom. Pored toga imamo i teretanu ujutro u kojoj se rade specifične vježbe koje pomažu striktno u poboljšanju našeg kretanja i snage u vodi", istakao je Pašić.Pored vaterpola, važnost pridaje i obrazovanju."Studiram na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru. Studiram na daljinu, pa mi to olakšava stvari jer ne moram biti prisutan na predavanjima. O budućnosti puno ne razmišljam, živim dan za dan. Vidjet ćemo kako će se dalje odvijati moja karijera na svim poljima", završio je Pašić.