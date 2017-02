Sadiković peti na džudo grand slamu u Parizu: Dokazao sam da sam rame uz rame s najboljima

Seniorska džudo reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je novu takmičarsku sezonu nastupom na grand slamu 'Pariz 2017', jednom od najvećih tunira na kojem je zablistao mladi bh. reprezentativac Harun Sadiković.

Sadiković je u konkurenciji najboljih džudista svijeta u kategoriji +100 kg osvojio peto mjesto, a na putu do odličnog plasmana savladao je neke od najboljih boraca džudo sporta, kao što su Rus Alexander Mikhaylin, petostruki prvak Evrope i dvostruki prvak svijeta, te Rumun Daniel Natea koji je trenutno drugi na svjetskoj rang listi.



U prvom kolu reprezentativac BiH je bio bolji od Rusa Alexandera Mikhaylina, ali u meču za plasman u polufinale poražen je od japanskog borca Ryua Shichinoha, koji je potom osvojio srebrenu medalju. U repasažu Sadiković je bio bolji od Tunižanina Faicela Jaballaha, a zatim je izgubio je od Brazilca Rafaela Silve, koji se okitio bronzom.



Sadiković je danas na konferenciji za medije naglasio da je zadovoljan konačnim plasmanom na tom takmičenju, te da mu je žao što nije uspio osvojiti medalju.



"Iskoristio sam šansu koja mi se ukazala najbolje što sam mogao. Dao sam sve od sebe i malo je falilo za medalju, ali vjerujem da će u narednom periodu i to doći. Pobijedio sam vrhunske borce i dokazao sebi da sam rame uz rame s najboljima. Da sam ispoštovao ono što mi je rečeno prije borbe s Japancem Shichinohom mogao sam pobijediti i taj meč. Nisam ispoštovao taktiku, a kada sam to shvatio bilo je kasno", rekao je Sadiković.



Dvadesetogodišnjak se oporavio od teške povrede, zbog koje je pauzirao šest mjeseci, a sada se vratio još jači i sada u džudo reprezentaciji BiH od njega očekuju velike stvari.



"Nadam se da se takva povreda nikada više neće ponoviti. Ipak, u periodu oporavka sam imao vremena da razmislim o mnogim stvarima vezano za moju karijeru i da odlučim ko i šta želim biti. Mislim da mi je taj period pomogao da donesem bitne odluke i sada dobro znam šta su moji ciljevi, a prvo i najbitnije je da u svakoj borbi dam sve od sebe", dodao je Sadiković.



Osim Sadikovića, na tom takmičenju su nastupili i bh. džudisti Larisa Cerić (+78kg), Aleksandra Samardžić (-70kg) i Toni Miletić (-90kg).



Seniorska reprezentacija BiH u narednom periodu će nastupiti na jakim takmičenjima u Dusseldorfu, Antaliji i Bakuu, a najbolje bh. džudiste očekuju nastupi na državnom prvenstvu, te svjetskom i evropskom prvenstvu.