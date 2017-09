Vogošćani spremni za početak nove sezone

Pred prvu utakmicu Premijer lige BiH koja je na rasporedu u nedjelju u 18 sati Vogošća je danas organizovala konferenciju za medije na kojoj su se obratili predsjednik Fetah Kadrić, šef stručnog štaba Senad Skopljak, te igrači Alen Geko i Boris Bosić.

Pred prvu utakmicu Premijer lige BiH koja je na rasporedu u nedjelju u 18 sati Vogošća je danas organizovala konferenciju za medije na kojoj su se obratili predsjednik Fetah Kadrić, šef stručnog štaba Senad Skopljak, te igrači Alen Geko i Boris Bosić.

Niko od njih nije krio optimizam pred početak nove sezone i prvog meča.



"Pozdravljam sve prisutne i hvala Vam na izdvojenom vremenu. Ukratko, o utakmici koja nas očekuje u nedjelju mogu reći da nam je protivnik poznat, koji je ime na ovom prostoru i naši prijatelji. U ovu utakmicu ulazimo sa podmlađenim sastavom i kao takav, naše ciljeve smo limitirali jer kao što znate prošle sezone smo imali sve preduvjete da osvojimo nešto, međutim nismo uspjeli i to je jedan od razloga zbog čega se Uprava kluba odlučila na ovakav sastav ekipe. U proteklom periodu nas je napustilo nekoliko igrača i ovu priliku koristim da im se zahvalim na doprinosu i razvoju kluba i želim im svu sreću kako u sportskom, tako i privatnom životu. Isto tako želim da izrazim dobrodošlicu novim igračima i poželim puno sportske sreće u zdravlja. Kada je u pitanju susret sa Bosnom, rezultat nikad nije poznat i naravno želim da moja ekipa pobjedi u ovom susretu, da se odigra jedan pravi sportski duel i da se igrači kao i svi ostali iz Rukometnog kluba Bosna osjećaju dobro došli", rekao je Kadrić.



"Meni je poznat ovaj ambijent, jer sam bio nešto manje od 4 godine i jednostavno se ovdje osjećam kao domaćin. Meni je drago što sam ponovo na iskušenju da stvaram novu Vogošću, i mišljenja sam da će prvenstvo biti veoma neizvjesno. Vrlo je bitno kako ćemo odigrati ovaj susret. Ući ćemo najozbiljnije u ovaj meč kao da se radi o najvećem protivniku. Dat ćemo sto posto od sebe. Mislim da imamo blagu prednost domaćeg terena, više kvalitetnih igrača i iskreno se nadam da ćemo ovu utakmicu pobijediti i startovati sa tri boda koji su izuzetno važni za sami početak“, rekao je trener Senad Skopljak.



Novo pojačanje Vogošće Boris Bosić za medije je rekao:



"Tu sam došao kao novo pojačanje i ciljani igrač. Čast mi je što sam došao u ovaj klub da ispunimo zajedno ambicije i ciljeve, koji su postavljeni. Brzo sam se uklopio, odlično se osjećam u Vogošći a u tome su mi puno pomogli moji saigrači. Jedva čekamo ovu utakmicu u nedjelju i nadamo se pobjedi".



"Prvo da Vam se zahvalim da dolasku. Tema današnje press konferencije je period priprema i prva utakmica u sezoni protiv gradskog rivala RK Bosna iz Sarajeva.ono što mogu reći da je ekipa naporno i vrijedno trenirala. Dobro smo se spremili, novi igrači su se odlično uklopili i sve su to sjajni momci. Atmosfera u ekipi nikad nije bila bolja. Spremamo se za utakmicu i ja ispred ekipe mogu reći da ćemo se boriti od prve do posljednje minute i nadam se da ćemo iz ove utakmice izaći sa važna tri boda. Ovom prilikom pozivam sve domaće navijače kao i gostujuće, treba nam prava rukometna atmosfera. Svaka utakmica je bitna i treba nam podrška naše publike koja je prepoznala naš trud i rad", rekao je kapiten Geko.