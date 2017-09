Trener RK Bosna: Očekujemo pobjedu koja bi nam vratila poljuljano samopouzdanje

Foto: RK Bosna

Rukometaši sarajevske Bosne u subotu će dočekati ekipu Slavije u 2. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, te je tim povodom održana konferencija za medije kluba domaćina.

Direktor RK Bosna, Adnan Branković, prvi se obratio prisutnima, podsjetivši na situaciju u kojoj je klub bio prije nekoliko mjeseci.



"U junu tekuće godine smo krenuli u novu priču iz jedne teške situacije, sa faktički pet igrača te smo postepeno radili na poboljšanju svakog segmenta djelovanja kluba. Imamo veoma mladu ekipu, što je bila odluka Uprave kluba, s ciljem dugoročnog napretka i ulaganja u ono najvrjednije, a to je svakako omladina. Stabilizovali smo klub operativno i finansijski, a kada je u pitanju sportski segment, sezona je tek počela te će vrijeme pokazati šta je urađeno. Ja bih još pozvao sve ljubitelje rukometa da dođu sutra na Mojmilo i pruže podršku našim mladim momcima", izjavio je Branković.



Šef stručnog štaba Studenata, Zuhdija Korkarić, smatra da će njegovi igrači sutra pokazati puno više nego što je to bio slučaj u prvom odigranom kolu.



"Pripreme za ovu sezonu smo odlično uradili, uprava nam je obezbijedila sve uslove i definitivno mogu biti zadovoljan prikazanim. Ipak, naša prva prvenstvena utakmica je pokazala neku drugu sliku. Uprkos našem cilju da se pokažemo u najboljem svjetlu i damo sve od sebe, doživjeli smo ubjedljiv poraz i nikako ne mogu biti zadovoljan našom igrom, no nadam se da ćemo u sutrašnjoj utakmici pokazati šta stvarno znamo. Svakako da očekujemo pobjedu koja bi nam vratila poljuljano samopouzdanje", rekao je trener Bosne.



Tarik Alibegović, kapiten sutrašnjeg domaćina, ne sumnja u pobjedu svoje ekipe.



"Nakon osvojenog prijateljskog turnira u Gornjem Vakufu, gdje smo prikazali odličnu igru, samopouzdanje ekipe je palo iz nekog razloga. U prvoj ovosezonskoj prvenstvenoj utakmici protiv ekipe Vogošće smo doživjeli težak poraz, ali sam ubijeđen da taj rezultat nije odraz realnog stanja. Pročitao sam da naše komšije iz Istočnog Sarajeva sutra dolaze po pobjedu te im poručujem da bodove traže na nekom drugom mjestu," dodao je Alibegović.



Susret drugog kola Premijer lige BiH, između Bosne i Slavije je na rasporedu u subotu, 30. septembra, u dvorani "Ramiz Salčin", sa početkom u 19 sati, a ulaz je besplatan.