SP u rukometu: Norveška savladala Makedoniju i postala prvi četvrtfinalista

Norveška je savladala Makedoniju i na taj način je postala prvi četvrtfinalista Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj.

Foto: EPA

Norveška je savladala Makedoniju i na taj način je postala prvi četvrtfinalista Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj.

Norvežani su od početka do kraja meča dominirali i, izuzev u 27. minuti susreta, konstantno su bili u vodstvo.



Prvo poluvrijeme je završeno rezultatom 12:10 za Norvežane, a od prve minute drugog poluvremena Lino Červar je riskirao sa igranjem bez golmana što mu se obilo brzo o glavu, te su Norvežani otišli na nedostižnih plus osam (23:15) sredinom drugih 30 minuta susreta, a u posljednjih deset minuta Makedonci su ušli i sa dvocifrenim zaostatkom (28:18).



Do kraja meča Norveška je održala tu prednost i na kraju slavila sa 34:24.



Najefikasniji u pobjedničkim redovima bili su Sagosen i Jondal sa po 6 golova, dok je Lazarov za Makedoniju postigao također 6 golova.