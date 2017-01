U prvom meču polufinala Svjetskog prvenstva u rukometu koje se igra u Francuskoj domaća selekcija pobijedila je Sloveniju rezultatom 31:25 i plasirale se u finale. Trikolori će protivnika za novo zlato saznati u petak naveče kada će snage odmjeriti Hrvatska i Norveška.

Nošeni podrškom s tribina Francuzi su agresivnom igrom u uvodnim minutama došli do prednosti od 3:1. Potom su vodili 5:2. Ipak, izabranici Veselina Vujovića nisu dozvolili da aktuelni prvaci iz Katara 2015. godine uspiju da povećaju razliku koja bi bila nedostižna. U 20. minuti semafor je pokazivao 9:6. U tim trenucima igrale su se izuzetno kvalitete odbrane. Tri minute poslije Slovenci su supjeli da smanje na minus dva, bilo je 10:8. No, u naredna dva napada domaći su poentirali i stigli na 12:8, to je bila najveća prednost, a golove su postigli Abalo i Mehe.



Na krilima navijača Francuzi su došli i do 15:10. Međutim, Slovenci sa dva gola smanjuju na 15:12 što je bio konačan rezultat prvog poluvremena. Najefikasniji kod domaćih bio je Porte sa četiri pogotka, dok je kod Slovenaca Dolenec postigao pet golova.



U nastavku domaći ponovo igraju nešto bolje pa dolaze do vodstva 18:14. Nakon toga je uslijedio period igre gdje se igrao gol za golom, a Francuzi su držali vodstvo od četri pogotka. U 42. minuti bilo je 21:17.



Devet minuta prije kraja meč aktuelni prvaci su imali prednos od pet golova, 26:21. Bilo je jasno da su Francuzi blizu plasmana u finale. U 57. minuti semafor je pokazivao 29:25.



Na kraju je konačan rezultat bio 31:25. Najefikasniji igrač je bio Francuz Remili sa šest postignutih golova.