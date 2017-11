Selektor Šuman: Zbog jednog poraza smo zaboravili sve ostalo, a ništa ne može preko noći

Razočarenje. Ne postoji druga riječ kojom se može opisati poraz rukometne reprezentacije BiH u Estoniji, samo tri dana nakon što je naš državni tim u sjajnoj atmosferi u Skenderiji porazio Estonce. U razgovoru za portal Klix.ba selektor BiH Bilal Šuman istakao je razočarenje zbog poraza, ali i rekao da je igra u odbrani, gdje je kompletan fokus i temelj naše igre, bila ispod svakog nivoa.

"Estonija nije uradila ništa novo što mi nismo znali i očekivali"

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

"Razumijem ljude koji rade u kancelariji i koji nisu primali platu veoma dugo"

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Situacija u domaćem prvenstvu nije značajno bolja, za rezultate potreban kvalitet

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Selektor rukometne reprezentacije smatra da kompletan fokus naše igre treba biti na odbrani te da iz toga jedino može doći dobar rezultat."Mislim da je javnost u BiH, koja je gledala utakmicu u Estoniji, vidjela kako je to izgledalo. U početku utakmice promašili smo dva penala, a u odbrani koja nam je baza svega nismo bili najbolji. Mi imamo odbranu koja može uraditi odličan posao, a cilj je da iz defanzive trčimo kontru, polukontru i brzi centar, što je u suštini ono kako bi trebala izgledati igra naše reprezentacije. Ukoliko želimo pričati o bržem rukometu, to jednostavno mora da postoji. U Estoniji odbrana nije funkcionisala na taj način, Benjamin Burić nije ponovio sjajnu utakmicu iz Skenderije, a umjesto da mu pokušamo pomoći, mi nismo igrali onako kako smo se ranije dogovorili", rekao je na početku razgovora za Klix.ba Bilal Šuman.Što se tiče konkretno utakmice protiv Estonije, selektor je prije svega pohvalio igru našeg protivnika, a nakon toga istakao da su naši reprezentativci prije susreta bili upoznati o svim ofanzivnim i defanzivnim kvalitetima, odnosno nedostacima koje su Estonci pokazali u meču protiv nas."Dogovor je bio da igramo s puno kontakta, sa što više deveteraca i prekida, a kada to nije funkcionisalo, dodatno smo od njihovog golmana napravili heroja države. Čak je i on sam poslije utakmice izjavio da mu je to jedna od najboljih partija u karijeri, a takvo poklapanje stvari rezultiralo je konačnim porazom. Mogu da kažem da Estonija nije uradila ništa novo i ono što mi nismo znali i očekivali, gledali smo njihove snimke u kojima smo znali šta će pokušavati i u napadu i u odbrani, ali jednostavno nismo bili dobri tamo gdje nam se kompletna igra svodi, a to je naša odbrana. Ako ste gledali meč u Skenderiji, tu smo postigli 13 pogodaka iz kontre, polukontre i brzog centra, a posmatrajući igre reprezentacije u prošlosti, mi ove faze igre nikako nismo imali. Ogroman fokus je na igri s igračem više, s igračem manje i kada god izađemo iz ovog fokusa, onda imamo problem. To se desilo u Estoniji", kazao je Šuman.Naša selekcija je u Skenderiji upisala pobjedu rezultatom 31:24, dok smo u drugom meču koji se igrao tri dana poslije poraženi 29:25. Nakon utakmice je Šuman razgovarao s igračima te smatra da jedna ekipa kao što je Estonija ne može postići više od 10 do 12 pogodaka po poluvremenu protiv naše odbrane. U Talinu su nam u prvom poluvremenu postigli 17, dok su u drugom postigli 12, a u Sarajevu je taj omjer bio 10 u prvom i 14 u drugom poluvremenu."U drugom poluvremenu smo se vratili u igru, prednost Estonije smo smanjili na dva razlike, a onda iz čistih situacija pogađamo stative, prečke, šutiramo preko i pored gola i naš protivnik se uvijek vrati na sigurnu prednost. Tih situacija je bilo previše, a kada dodamo statistiku da je njihovo desno krilo imalo osam pogodaka iz osam pokušaja, a uz to je kompletan njihov tim igrao utakmicu na vrhunskom nivou, na kraju nas dočeka poraz. Veoma bitno za naglasiti, Estoncima smo sve to mi dopustili, jer da smo igrali kao u Skenderiji, rezultat bi na kraju bio drugačiji. Po ko zna koji put ponavljam, nismo bili dobri u odbrani i to nas je koštalo poraza. Imali smo i nekoliko sastanaka s igračima nakon utakmice, čak i istu noć ili sutradan, jer je nedopustivo da Estonija postigne više od 10 do12 golova u jednom poluvremenu. Ovdje se radi isključivo o disciplini i tome šta svaki pojedinac treba da uradi, a što će na kraju meča da pokaže jedan kolektivni kvalitet. Igračima sam rekao da je igranje u odbrani samo voljni moment i da nije potrebno imati kvalitet najboljih igrača na svijetu da bi to izgledalo vrhunski", istakao je Šuman.Enid Tahirović, Bojan Jolić, Željna Delahmetović, Mirsada Đaltur i Alma Kadrić Čengić, uposlenici Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, odlučili su da ne dolaze na posao jer im nije isplaćeno posljednjih 17 plata, a Šuman kaže da u potpunosti razumije te ljude."Meni je stvarno žao zbog toga što rukomet dolazi u ovakve situacije. Ja razumijem ljude koji rade u kancelariji i koji nisu primali platu veoma dugo, to je teško. Ja želim da izlazim iz sfere reprezentacije jer ne želim raditi samo s A selekcijom, već sa svim selekcijama. Ljudi su zaboravili da nikada u posljednjih 20 godina nije bilo ovoliko omladinskih selekcija koje su u pogonu. Razumijem da je javnost željna velikog rezultata pa i igrači i ja želimo plasman na veliko takmičenje, ali neke stvari treba hronološki poredati. Imamo posložene omladinske selekcije koje prije nismo imali, imamo dobru A selekciju, a ja nijednog milimetra ne želim odustati od koncepta koji trenutno imamo. Stariji igrači su odradili odličan posao za razliku od mlađih igrača, što ne znači da u sljedeće dvije ili četiri utakmice oni neće uraditi posao koji budemo tražili od njih", kazao je selektor.Problemi u Rukometnom savezu BiH prave veliki problem reprezentaciji, a selektor Šuman smatra da je puno veći problem to što je sadašnja ekipa rob dešavanja iz prošlosti, ne dopuštajući normalan rad. Čak i pored toga, smatra da ne zaostajemo puno za ostalim selekcijama te je rekao da mnogi igrači idu i završavaju fakultet zarad bolje budućnosti."Nas već godinu dana prate nevjerovatni problemi što se tiče te logistike. To je teško, užasno... Reprezentacija postaje rob nečega što su ljudi radili u prošlosti, a nama se fakturiše na način da ne možemo reći kako radimo normalno. Svi čitaju kakvo je stanje, to se ne može sakriti i naravno da sve to ima veze s psihom igrača. Na sve načine pokušavamo da sve nebitne stvari potisnemo na jednu drugu, nebitnu stranu. Mi imamo kvalitet i samo zajedno ga možemo zadržati, ali svi zajedno. Želim da govorimo samo o reprezentaciji, a uopšte ne zaostajemo za drugim selekcijama. Naših 12 igrača trenutno završava fakultet ili ide na fakultet, jer mi tim momcima želimo pomoći na svaki mogući način. Moramo voditi računa o djeci u BiH, a ono što nam nedostaje jeste razvijanje i edukovanje novih trenera. Mi smo uveliko počeli sve to, a ljudi nakon samo jedne utakmice sve zaborave. Niko od nas ne bi bio sretniji da smo osvojili četiri boda i napravili veliki korak u ovim kvalifikacijama", nastavio je selektor rukometne reprezentacije.Što se tiče domaćeg prvenstva, Šuman smatra da se situacija nije znatno promijenila te da to nije traženi nivo. Ipak, još jednom je istakao da svaki klub mora imati vlastite juniore koji će u budućnosti sigurno donijeti napredak kompletnom bh. rukometu."Stavljen je fokus i na domaće rukometno prvenstvo, ali se situacija nije znatno popravila. To još uvijek nije traženi nivo, kandidati za titulu gube od onih koji se bore za opstanak, a to nije taj kvalitet gdje trebamo graditi budućnost bh. rukometa. Sve je vezano za ranije utvrđene stvari, jer klubovi vode računa o stvarima koje nisu bitne. Više se priča o sudijama, delegatima i odlukama, a ne o traženom kvalitetu. Tražio sam da svaki klub u Premijer ligi mora imati juniore, jer bi tako napravili značajan korak naprijed. Bez obzira što imam selektorsku poziciju, pokušavam na svaki način pomoći bh. klubovima kako bi i oni u budućnosti bili što bolji, a što će nam u budućnosti svima donijeti puno više uspjeha i sreće", rekao je Šuman.Za kraj, Šuman kaže kako igrači imaju puno razumijevanja za kompletnu situaciju te da mi još uvijek nemamo kvalitet koji je obavezan ukoliko želimo nastupiti na velikom takmičenju. Rezultat se ne može postići preko noći."Igrači imaju mnogo razumijevanja za sve, ali to nije dovoljno. Mi još uvijek nemamo taj kvalitet da možemo ocjenjivati nekog protivnika da li je slabiji ili jači od nas. Za nešto takvo potrebne su godine i godine rada. Ja se nadam da će u godinama koje dolaze situacija biti puno bolja i mogu obećati da ću dati sve od sebe da uspijem u tom cilju. Ja svoj posao radim časno, pošteno, s velikim entuzijazmom i srcem, želim puno stvari unaprijediti, ali mi treba pomoć. Na dobrom smo putu jer stvari smo postavili drugačije. Za kraj, bili smo na Svjetskom prvenstvu, ali nakon toga nismo uradili ništa. Potrebno je vrijeme, ne može ništa preko noći", završio je Šuman.Sljedeći mečevi rukometne reprezentacije BiH na rasporedu su 10. i 13. januara naredne godine, kada nas očekuje dvomeč protiv reprezentacije Švicarske koju ćemo dočekati u Tuzli.