Riđić: Favoriti smo protiv Prijedora, vrijedno smo radili i igramo na domaćem terenu

U prostorijama dvorane "Ramiz Salčin", danas je održana konferencija za medije Rukometnog kluba Bosna pred prvu utakmicu proljetnog dijela sezone protiv Prijedora. Prisutnim predstavnicima medija su se obratili šef stručnog štaba Daniel Riđić te dvojica igrača: Semir Memić i Ajdin Zahirović.

Memić je istakao da je uvjeren u pobjedu svoje ekipe u sutrašnjem duelu.



"Imali smo teške pripreme u prethodnom periodu, radili smo u teretani, a dodatno nam je i poslužilo ovih sedam dana zbog odgode početka prvenstva, gdje smo se bazirali na snagu, kondiciju i još bolje uigravanje. Kada je riječ o utakmici protiv Prijedora, to je ekipa koja je u grčevitoj borbi za opstanak i sigurno su pod velikim pritiskom, ali ovo je naša kuća, naša dvorana i bodovi sigurno ostaju u Sarajevu. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju i da nam bude dodatni vjetar u leđa", izjavio je Memić.



Srednji bek Studenata, Ajdin Zahirović, smatra da će u ovoj polusezoni on i njegovi saigrači pružiti značajno bolje i ljepše predstave na terenu.



"Dobro smo se pripremili u ovih mjesec dana, vjerujem da nam Prijedor neće pokvariti ciljeve i visoke ambicije koje imamo, iako će oni sigurno svim silama pokušati doći do bodova. Iskoristio bih priliku da pozovem što više navijača da dođu sutra na Mojmilo, jer će imati šta da vide, s obzirom da ćemo sigurno pružiti bolji, brži i ljepši rukomet", rekao je Zahirović.



Daniel Riđić, šef stručnog štaba sarajevskog kluba, mišljenja je da je njegova ekipa favorit u sutrašnjem duelu.



"Nismo favoriti sutra samo iz razloga što igramo kući, već i zbog činjenice da su momci u posljednjih mjesec dana zaista vrijedno radili. Sigurno je i da nismo na onom vrhunskom nivou na kojem želimo biti, ali vjerujem da će i to brzo doći na svoje. Oscilacija u igri će biti, ali nastojat ćemo zatvoriti te crne rupe i ostvariti pobjedu. Ova ekipa ima puno potencijala, čine je uglavnom mladi momci, uz nekoliko iskusnijih igrača i treba im dati priliku i vremena da dostignu svoj maksimum", kazao je Riđič.



Kada su u pitanju ciljevi Bosne, Riđić želi duplu krunu.



"Bosna želi samo najbolje, a to je dupla kruna u svakom momentu. Ne znam šta će se desiti ove sezone, ali naše ambicije jesu i moraju biti visoke. Ova ekipa može pružiti puno, te bih također pozvao publiku da podrže ove momke jer su oni to itekako zaslužili, a mi im obećavamo maksimum na terenu", jasan je bio trener Studenata.



Bosna i Prijedor će snage odmjeriti u subotu 11. februara u dvorani "Ramiz Salčin" s početkom u 19 sati, a cijena ulaznice je 3 KM.