Osmanhodžić: Želimo plasman na završni turnir Kupa BiH

Almir Osmanhodžić: Najbolji strijelac sarajevskog kluba

Rukometaši sarajevske Bosne će danas odigrati prvu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH, gdje će dočekati ekipu Zrinjskog.

Rukometaši sarajevske Bosne će danas odigrati prvu utakmicu četvrtfinala Kupa BiH, gdje će dočekati ekipu Zrinjskog.

U ovaj duel Studenti ulaze prilično poljuljani, nakon dva uvezana poraza i promjene na trenerskoj poziciji, no Almir Osmanhodžić, najbolji strijelac sarajevskog kluba, vjeruje da će se njegova ekipa već večeras vratiti na pobjednički kolosijek.



"Prvu ovogodišnju utakmicu protiv Prijedora smo dobili rutinski, iako smo napravili mnogo grešaka, no dokazali smo da smo kvalitetnija ekipa. Ipak, na posljednje dvije utakmice nismo bili pravi i nismo pokazali ni blizu onoliko koliko realno možemo. Porazi i odlazak trenera su poljuljali ekipu, ali mislim da ćemo odreagovati na pravi način već protiv Zrinjskog i upisati pobjedu. Svkako da ne možemo vratiti ono što je bilo, moramo gledati prema naprijed", rekao je Osmahodžić.



Bosna i Zrinjski su se već susreli u Sarajevu u okviru prvenstva, kada je domaća ekipa slavila tijesnu pobjedu.



"Bit će ovo dvomeč dvije prilično jednake ekipe, što je pokazao i naš prvi odigrani susret u ovoj sezoni. Poštujemo Zrinjski i svjesni smo da ćemo morati dati svoj maksimum, kako večeras, tako i u uzvratu u Mostaru, kako bi došli do povoljnog rezultata. Ambicije su jasne, došli smo do četvrtfinala Kupa i ne želimo ovdje stati te namjeravamo ostvariti plasman na završni turnir", izjavio je Osmanhodžić.



Nakon Zrinjskog, Sarajlije očekuju derbiji protiv dvije prvoplasirane ekipe prvenstva, Vogošće i Borca, a krilni igrač Studenata ističe da Bosna mora u svaki susret ući sa ciljem pobjede.



"Uletili smo u zaista težak ritam kada je u pitanju trenutni raspored. Vogošća i Borac imaju najkvalitetnije ekipe u Premijer ligi ove sezone, čekaju nas teški dueli, ali sigurno nećemo ući sa bijelom zastavom niti u jedan meč. Bosna uvijek ide na pobjede."



"Za kraj bih čestitao Dan nezavisnosti građanima BiH i ujedno pozvao Sarajlije da slobodan dan iskoriste na način da dođu večeras na Mojmilo, budu naš osmi igrač i uživaju u jednoj kvalitetnoj rukometnoj predstavi", završio je najefikasniji igrač Bosne u tekućoj godini.



Četvrtfinalna utakmica Kupa BiH, između Bosne i Zrinjskog, na rasporedu je danas od 20 sati u dvorani "Ramiz Salčin".