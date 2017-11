Novi trener Ejub Kukavica predvodi Studente u subotnjem susretu s Konjuhom

Foto: RK Bosna Sarajevo

U Rukometnom klubu Bosna, nakon neočekivano loših rezultata u dosad odigranih pet kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, došlo je do promjena u sastavu stručnog štaba.

Upravni odbor nekadašnjeg prvaka naše zemlje donio je jednoglasnu odluku o razrješenju dužnosti dosadašnjih trenera Zuhdije Korkarića i Fuada Malagića te je za novog šefa stručnog štaba imenovao Ejuba Kukavicu, koji će na klupi Studaneta debitovati već sutra u susretu 6. kola protiv Konjuha iz Živinica.



Kukavica je na pres-konferenciji, u svom prvom obraćanju kazao da je reprezentativna pauza u prvenstvu bila "prilika da se u ekipi urede određeni pomaci kako u taktici, tehnici tako i u energiji na terenu".



"Želimo da igračima vratimo samopouzdanje, da vjeruju u sebe da mogu napraviti dobar rezultat. U ovom trenutku ekipa Konjuha je favorit, međutim favoriti uvijek ne pobjeđuju. Mi ćemo se sutra potruditi da favoritu pomrsimo račune, i to ne samo ekipi Konjuha već i svim protivnicima u narednim utakmicama", kazao je Kukavica.



On je naglasao da sve ono na čemu će stručni štab insistirati treba da donese rezultate.



"Imamo jako puno stvari na kojim trebamo raditi i kroz treninge dotjerati do optimuma potrebnog za ovaj rang takmičenja", dodao je Kukavica.



Prvotimac Bosne Adis Džubur smatra da je Konjuh kvalitetna ekipa koja se bori za vrh premijerligaške tabele, s par iskusnih pojedinaca.



"Međutim, mi smo se u protekle dvije sedmice intenzivno pripremali s novim trenerom. Došlo je do značajnih promjena u igri i atmosferi koja je podignuta na jedan veći nivo. Analizrali smo igru Konjuha, znamo prednosti i mane i ukoliko ispoštujemo dogovor s trenerom mislim da možemo doći do željenih bodova", smatra Džubur.



Susret će se igrati sutra u dvorani Ramiz Salčin na Mojmilu od 19 sati.