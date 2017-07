Gordan Muzurović odustao od kandidature za direktora RSBiH

Gordan Muzurović

Od osnivanja novog RSBiH do danas održana je samo jedna nezvanična sjednica Upravnog odbora.

Kada je 10. juna formiran novi Rukometni savez Bosne i Hercegovine, činilo se da će ovaj sport u našoj zemlji dobiti jednu novu notu napretka. No, od same Osnivačke skupštine do danas održana je jedna sjednica Upravnog odbora, a druga se dogovara već mjesec.



Glavni kandidat za direktora reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je gospodin Gordan Muzurović. Bivši predsjednik RK Bosna, nakon svoje kandidature za direktora reprezentacije, odlučio je povući svoju kandidaturu, a javnosti i članovima Upravnog odbora Rukometnog Saveza Bosne i Hercegovine, obratio se pismom koje prenosimo u cjelosti.



"Poštovani članovi UO RSBiH,



Obavještavam Vas da povlačim svoju kandidaturu za direktora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine! Naravno za sve postoje razlozi, pa tako i u ovom slučaju su postojali kada sam podnio svoju kandidaturu kao i razlozi zbog kojih odustajem od nje!



Po mom ličnom, dubokom i nepromjenljivom uvjerenju, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je najvažniji i najsvetiji segment RSBiH, i kao takva zaslužuje prioritetni i najbolji tretman u okviru Saveza!!! Nesuvislo je objašnjavati bilo kome zašto tako mislim jer ako to treba objašnjavati onda smo zaista u mnogo većem problemu nego što bilo ko od nas i misli da su trenutni problemi najveći! Kao ozbiljan čovjek a kome je jako stalo da reprezentacija BiH pronađe svoj put do stvarne stabilizacije stanja i koja će na organizovan, sistematski način doći do pozicije da je redovni učesnik svjetskih i evropskih rukometnih smotri, i što je još važnije, da to ima svoj organizovani kontinuitet i kroz omladinske selekcije, jer bez njih nema zdrave budućnosti, želio sam ponuditi po uzoru na ozbiljno organizovane Saveze, voju viziju dolaska do tog cilja.



U skladu s tim, izvršio sam dubinsku analizu trenutnog stanja u segmentu RSBiH koji se odnosi na reprezentaciju, te uočio određene nepravilnosti i subjektivitete koji opterećuju rad sa reprezentacijom a koji su u suprotnosti sa svim što ima prefiks organizovanosti i sistematičnosti.



S tim u vezi, po mom skromnom mišljenju, jedan od glavnih uzroka je način finansiranja i plasman prikupljenih sredstava koja su se do sada prikupljala pod 'krinkom' reprezentacije a trošena su u širokom smislu pa je na taj način reprezentacija kontinuirano imala probleme sa osnovnim finansiranjem (troškovi okupljanja, puta, opreme, takmičenja , a da ne spominjem ulaganje u omladinski i ženski rukomet)!



Kao rješenje navedenih pojava sam predložio u svom dokumentu pod nazivom 'Prijedlog mjera za uspostavljanje principa djelovanja segmenata rukometnih reprezentacija u okviru RSBiH' koji sam dostavio UO RSBiH, prijedlog da se formira poseban račun koji ce jedino i isključivo koristiti za namjenu koja se zove rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine!!! Također sam ponudio sistem finansiranja koji je jasno i precizno objašnjen a temelji se na načelima zakonitosti i transparentnosti. U navedenom dokumentu je također predložen sistem rada rukometnih reprezentacija sa tačno određenim zaduženjima. Šta je čiji posao i ko šta treba da radi, sa posebnim akcentom, što je još važnije, šta ko ne treba da radi.



Dokument je sadržavao i još mnoštvo elemenata koji su trebali da doprinesu mnogo boljoj organizovanosti i uozbiljavanju rada u državnim reprezentacijama. Kao nadgradnju pomenutog dokumenta sam po uzoru na najbolje rukometne saveze Evrope i po načelima EHF-a, sačinio i dostavio 'Pravilnik o radu rukometnih reprezentacija BiH' sa izuzetno preciznim zaduženjima i djelovanja svih elemenata koji čine reprezentacije BiH, koji za razliku od do sadašnjeg pravilnika predstavlja ozbiljan dokument koji čini temelj i osnov za kvalitetan i transparentan rad. Također sam, predložio i normativno utemeljio formiranje i egzistenciju svih omladinskih selekcija kako u muškoj tako i u ženskoj konkurenciji!



Imao sam namjeru, po mom misljenju, 'otuđenu' i previše udaljenu reprezentaciju približiti svakom dijelu Bosne i Hercegovine, jer ona pripada svima nama. Potpuno sam siguran da u B.Luci, Ljubuškom, Tuzli, Doboju, Goraždu, Mostaru, Cazinu, Sarajevu, Visokom, Gračanici, Grudama, Derventi i mnogim drugim mjestima postoje i žive talenti, igrači i igračice, koji sutra trebaju da igraju za reprezentaciju svoje zemlje bas kao što selekcije rukometnih reprezentacija BiH trebaju i moraju da igraju u svim za to uslovnim dvoranama širom Bosne i Hercegovine!



Međutim, da ne dužim, na posljednjoj i ujedno prvoj sjednici novog/starog UORSBIH, pitanje reprezentacija je na dnevnom redu bilo na 13.mjestu od mogućih 14 tačaka, a o navedenim dokumentima i prijedlozima se nije ni diskutovalo kako to treba i zaslužuje. Naravno, važnije teme su bili broj klubova i naknade za sudije i delegate i direktori liga, a u vezi tačke 13. ste zaključili, pošto niste imali dovoljno vremena da vam napravim još neki novi dokument koji ću vam obrazložiti 18.-tog augusta. Radi vašeg podsjećanja prvi dokument sam dostavio 20.juna s napomenom da slijedeće kvalifikacije 'A' selekcije kreću već u oktobru ove godine i da je neophodno krenuti u posao kako ne bi po hiljaditi put bili prepušteni sami sebi s problemima tipa kako obezbjediti sredstva za učešće u kvalifikacijama. Međutim, uz čast izuzecima, vas to ne zanima i to ne vidite kao gorući problem!

Mnogo je važnije koliko klubova i odakle ulazi u ligu, ko će biti u kojoj komisiji i sl.



Da ste vrijeme barem potrošili da nađete rješenje kako odblokirati račun na kome fale milioni maraka i kako da obezbjedite plate uposlenicima saveza koji je nisu dobili više od godinu, ili da ste se zapitali da li je normalno da selektor Šuman finansira svojim novcem ono što su stari/novi članovi UORSBIH bili dužni da obezbjede i kako će te čovjeku vratiti pare (a ne postoji dosadašnji selektor kome RSBIH nije ostao dužan) ili da ste barem otvorili priču o tome zašto fali toliki novac i ko je kriv zbog toga.



Možda se odgovori kriju na sjednici a ne u novinskim stupcima!



Zbog svega navedenog, a mnogo više zbog stvari koje iz pristojnosti nisam naveo, povlačim svoju kandidaturu, jer suviše ste zaokupljeni svojim lokalitetima i stvarima koje nemaju dodirnu tačku sa bosanskohercegovačkim rukometom i ne vidim u perspektivi način na koji bi isto posmatrali stvari kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine u pitanju. Naravno, sve gore navedeno se ne odnosi na pojedine članove UORSBIH jer se i dalje nadam da postoje ljudi koji reprezentacije BiH tretiraju kao temelj i ličnu kartu Saveza i da će u budućnosti s nekim drugim direktorom primijeniti ove principe djelovanja!



Isto tako nisam iznenađen stavom i nezainteresovanjem članova UO-a koji su tu jako dugo, prema bilo kakvoj reformi koja bi svojim eventualnim progresom pokrenula stvari sa mrtve tačke! Oni ne vide razlog za bilo kakvu promjenu, a kad se malo bolje razmisli i zašto bi!?



Želim Vam uspjeh u daljem radu!", stoji u pismu koje je Gordan Muzurović uputio čelnicima RSBiH.