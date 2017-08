Divković zadovoljan prijemom, Harmandić novi kapiten visočke Bosne

Foto: RK Bosna

Rukometaši Bosne iz Visokog četvrti dan se nalaze na Jahorini gdje obavljaju drugi dio priprema za novu sezonu u Premijer ligi BiH.

Ekipa je u utorak dobila i novog kapitena, a to je iskusni Adnan Harmandić, dok su njegovi zamjenici Haris Limo i Ivan Divković.



"Iskustvo Harmandića će u mnogome značiti za ovu ekipu. Zato smo i odlučili da on bude kapiten. Tu je Limo koji je predvodio ekipu do povratka u Premijer ligu, a naravno i Divković, čije iskustvo je također od velikog značaja za nas", kazao je trener Dragan Zovko.



Ivan Divković je u Visoko stigao kao veliko pojačanja, a ističe da je prezadovoljan prijemom.



"Što se tiče procesa prilagođavanja nije mi trebalo neko određeno vrijeme da se aklimatizujem. Jako brzo je to bilo, skoro poslije prvog sastanka, već sam se osjećao kao član ekipe ili grupe. Što se tiče načina rada, moram reći da sam prezadovoljan i da je to nešto što mi je nedostajalo u ovom nekom proteklom periodu", govori Divković.



Bosna će se na Jahorini spremati do nedjelje, kada slijedi povratak u Visoko. Dosad su zakazane dvije prijateljske utakmice, prva s Gračanicom 26. augusta u gostima, a druga u Lukavici protiv izraelskog Hapoel Rishon Leziona 31. augusta, saopćeno je iz RK Bosna Centrotrans Visoko.