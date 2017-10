Nakon poraza od Izviđača u prvom kolu i nakon što je prema rasporedu u drugom kolu bila slobodna, visočka Bosna Centrotrans će u srijedu odigrati prvi domaći meč u novoj sezoni rukometne Premijer lige BiH.

U taboru Bosne Centrotrans ne nedostaje optimizma, a kapiten Adnan Harmandić kazao je da se ekipe dobro spremila za naredni meč.



"Svi smo veoma uzbuđeni i jedva čekamo da počne meč. Mogu reći da smo na neki način zaboravili prvi meč. Vidjeli smo gdje smo griješili i koje stvari nisu bile dobre. Nadam se našoj dobroj igri i neću reći da smo favoriti zbog kvaliteta, ali imamo prednost domaćeg terena i, nadam se, pune dvorane. Trebaju nam ova tri boda da bismo ostali u utrci za vrh, tako da nadam se jednoj dobroj utakmici i našoj pobjedi", kazao je Harmandić.



Trener Visočana Dragan Zovko u potpunosti je posvećen narednom meču, a spremajući se za Konjuh danas je zakasnio na pres-konferenciju. Niko mu nije zamjerio, a on je pokazao svoju posvećenost radu u visočkom klubu. Što se tiče meča protiv Konjuha Zovko je istakao da se radi o vrlo ozbiljnoj ekipi, koja sigurno neće doći rasterećena u Visoko i da žele izliječiti rane nastale nakon poraza za vikend od Izviđača.



"Ne mogu ja sada reći da smo se dobro spremili, to će rezultat u srijedu pokazati je li dobro ili nije. Sva ova gužva i euforija oko kluba i ekipe stvara dodatni pritisak. Svjesni smo mi svega i svjesni smo očekivanja javnosti u Visokom od ove ekipe. Puno je stvari koje mi kontrolišemo, a puno je stvari na koje ne možemo utjecati. Nama na ruku nije išlo odgađanje prvenstva, ali kako nama, tako i ostalima. Jednostavno tempirate pripreme za jedan datum, a onda tri dana prije toga sve se odgodi. Ima tu još stvari, ali da se ne bavimo time, važno je da je ekipa fizički na broju i da su svi zdravi", kaže Zovko i nastavlja:



"Znam da svi žele da budemo u vrhu i lično ja bih volio da budemo prvi, ali bih zamolio navijače da imaju malo više strpljenja da se sve posloži u ekipi. Imamo problem sa protivničkim odbranama 6-0, jer smo malo deficitarni sa visinom, ali posebno smo trenutno hendikepirani na desnoj strani. Tu imamo problem i nadam se da ćemo i to prevazići. Ne tražim alibi, ali bolje je da se zna kakvo je realno stanje. Mi smo na početku jednog velikog projekta i nemojte očekivati da ćemo preko noći biti najbolji i stalno pobjeđivati. Čak i ako ćemo biti prvaci, to će biti tek u maju naredne godine pa zato molim za malo strpljenja i podrške za ovu ekipu", rekao je Zovko.



Predsjednik Upravnog odbora Adnan Delić sumirao je rezultate dosadašnjeg rada novog UO, koji je dužnost preuzeo prije tri mjeseca, Od tada pa do danas Bosna je prešla ogroman put, a kako je istakao Delić radi se na tome da klub postane što uspješniji i bolji na svakom planu.



"Bosna Centrotrans je spremna za Premijer ligu, naravno mislim na domaće mečeve. Otkad smo preuzeli dužnost uradili smo mnogo posla, ali to još nije ono kako bismo mi željeli da izgleda. Kako reče trener mi smo na novom početku, a ja sam izuzetno zadovoljan podrškom sponzora, ali i lokalne zajednice, koji su prepoznali naš projekat. Moram istaći i da smo zadovoljni, tačnije prezadovoljni novom upravom dvorane Mladost, koja je uložila mnogo truda da imamo osvježenu dvoranu, mnogo ljepšu nego je bila ranije", rekao je Delić, koji je objasnio zašto je ulaz na prvi meč besplatan.



"Ovo će biti četvrti meč ekipe u ovom sastavu, a prvi domaći i prvi nakon povratka u Premijer ligu, tako da pozivamo visočku publiku da dođe u dvoranu, da da podršku ovoj ekipi i da na taj način da svoj doprinos ovoj našoj priči. U saradnji sa našim sponzorima odlučili smo da navijačima poklonimo ulaznice za ovaj meč", zaključio je Delić.



Meč RK Bosna Centrotrans - RK Konjuh igra se u srijedu u 19 sati u KSC Mladost u Visokom, a ulaz je besplatan.