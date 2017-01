Babić: Jedini krivac za poraz je umor

Selektor hrvatske rukometne reprezentacije eljko Babić je za šokantan poraz Hrvatske protiv Slovenije (31:30) okrivio umor svojih igrača.

Hrvatska je 15-ak minuta prije kraja meča imala plus osam, no Slovenci su se vratili u meč i na kraju osvojili treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u rukometu."Moji igrači bili su potpuno mrtvi, nisu mogli hodati. Kako smo stvorili prednost, tako smo je i prosuli. Krivac je samo umor i zato smo imali crne rupe. To je jedini razlog. Znali smo koje mane imamo i prije utakmice, a to su stvari za dublju analizu. To je pitanje naše mladosti. Nastup na turniru ocjenjujem kao dobar", rekao je Babić.Hrvatska je tako ostala na pet medalja sa svjetskih prvenstava.