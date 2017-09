Adnan Harmandić: Izviđač je godinama u vrhu, a mi smo na novom početku

Adnan Harmandić

Nakon prolongiranja od sedam dana rukometna Premijer liga BiH počinje sutra, a visočka Bosna Centrotrans gostovat će ekipi Izviđača Central osiguranje u derbiju 1. kola.

Visočani u novu sezonu, koja je za njih povratnička u elitni rang, ulaze ojačani u igračkom, trenerskom i organizacionom planu, a svakako najzvučnije ime koje je ove godine stiglo u Visoko je Adnan Harmandić, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je došao iz njemačke Bundeslige, gdje je branio boje Wetzlara i Coburga.



"Prije svega privuklo me što je visočka Bosna na novom početku, s obzirom na sve ono što se ranije dešavalo. Klub je dobio novu upravu i novog trenera, te mi se svidio ovaj projekat i pravi se prava priča", govori Harmandić, koji je istakao da su iza ekipe naporne pripreme.



"Jako dobro smo radili u prethodnom periodu. Iza nas su jako naporne pripreme, za mene malo i iznenađujuće, jer sam radilo više nego što sam navikao u Njemačkoj, ali svi smo izdržali i spremni dočekujemo početak nove sezone", riječi su iskusnog srednjeg beka, za kojeg će meč u Ljubuškom biti posebno emotivan, jer je povratnički u bh. rukometu, ali postoji još jedan razlog.



"Bit će jako emotivno zbog povratka, ali posebno jer je to u Ljubuškom, gdje sam proveo četiri odlične godine. Za taj grad me vežu prelijepe uspomene i bit će mi zadovoljstvo da zaigram u toj dvorani", rekao je Harmandić i dodao:



"Trenutno mi nismo svjesni svoje snage, a s druge strane Izviđač je ekipa koja godinama u vrhu bh. rukometa i važe za jedan od najjačih timova u našoj zemlji. Oni su favoriti, ali naravno da ne idemo na izlet u Ljubuški."



Harmandić je istakao i da ciljevi RK Bosna Centrotrans ne trebaju biti vezani striktno za prvo mjesto.



"Lijepo je da nas ostali klubovi poštuju i sigurno da će biti motivisani protiv nas, ali naše ambicije idu u tom smjeru da želimo imati stabilnog premijerligaša, a nakon toga ćemo razmišljati o višim ciljevima", završio je Harmandić.



Meč HRK Izviđač Central osiguranje - RK Bosna Centrotrans igra se sutra (subota) od 20 sati u Gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom.