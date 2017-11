Uprkos hladnoći u velikoj sali u Zetri, mlade takmičarke Kluba ritmičke gimnastike BosnaGym Sarajevo zatekli smo tokom početnog zagrijavanja za svakodnevni trosatni trening. Klub BosnaGym Sarajevo je jedan od desetak klubova ritmičke gimnastike u BiH, a o ovom sportu, sve popularnijem među djevojčicama u BiH, razgovarali smo s trenericama Aidom i Amilom Hadžić, kao i s nekim od djevojaka.

Uprkos hladnoći u velikoj sali u Zetri, mlade takmičarke Kluba ritmičke gimnastike BosnaGym Sarajevo zatekli smo tokom početnog zagrijavanja za svakodnevni trosatni trening. Klub BosnaGym Sarajevo je jedan od desetak klubova ritmičke gimnastike u BiH, a o ovom sportu, sve popularnijem među djevojčicama u BiH, razgovarali smo s trenericama Aidom i Amilom Hadžić, kao i s nekim od djevojaka.