Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci se priprema za pohod na deseto evropsko zlato

Foto: EPA-EFE

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci od 4. do 12. novembra u Poreču branit će titulu evropskog prvaka osvojenu prije dvije godine u njemačkom Warendorfu.

Pod vodstvom selektora Mirze Hrustemovića najuspješniji bh. sportski kolektiv u pohodu na desetu uzastupnu titulu prvaka Starog kontinenta u Međugorju je već obavio prvi dio priprema, druga faza petodnevnih priprema počinje sutra, također u ovog hercegovačkom gradu, dok će se završna faza obaviti od 30. do 4. novembra u Poreču.



Kapiten bh. tima Sabahudin Delalić izrazio je zadovoljstvo formom i zalaganjem svih igrača tokom prve faze priprema početkom mjeseca u Međugorju, stalnoj pripremnoj bazi bh. tima.



"Prvi ciklus priprema obavili smo maksimalno dobro i što je najbitnije nema povrijeđenih igrača. Svi reprezentativci su spremni, u trenažnom procesu su duže vrijeme u svojim klubovima, jer je naše ligaško takmičenje u toku. Kao i uvijek, idemo na novu, desetu titulu evropskog prvaka. Sve osim zlata za nas je neuspjeh, nećemo dozvoliti da nas neko iznenadi, iako ni ovog puta to neće biti lako", kazao je Delalić.



Zajedno sa bh. timom u Međugorju će se pripremati i selekcija Ukrajine, koja je jedna od ekipa konkurenata za medalju. Pored Ukrajine konkurenti bh. timu za visok plasman još su Rusija, Njemačka i Holandija.



Na EP će nastupiti 13 ekipa podijeljnih u četiri grupe. Reprezentacija BiH igrat će u grupi B s ekipama Gruzije, Mađarske i Srbije, u grupi A su Hrvatska, Italija i Poljska, u grupi C Latvija, Holandija i Rusija, a u grupi D Njemačka, Turska i Ukrajina.



Uvodni susret na EP-u odbojkaši BiH igraju 6. novembra protiv Gruzije, zatim protiv Mađarske 7. novembra, a prvu fazu takmičenja završavaju susretom protiv Srbije, 8. novembra.



Polufinalni susreti igrat će se 10. novembra, dok je finale na programu 11. novembra.



Tokom EP-a u Poreču zasijedat će Generalna skupština Evropske paraodbojkaške federacije, na kojoj će biti izabran domaćin narednog EP-a. Po Delalićevim riječima, Asocijacija sjedeće odbojke BiH uložila je zvaničnu kandidaturu da se ovo takmičenje 2019. godine drugi put održi u Sarajevu. Kandidature su još istakli Mađarska i Poljska.



Prvu titulu evropskog prvaka odbojkaši BiH osvojili su 1999. u Sarajevu. Uslijedile su titule u Sorospataku (2001.), Laparanti (2003.), Leverkusenu (2005.), Nyregyhazi (2007.), Elblagu (2009.), Rotterdamu (2011.), zatim ponovo Elblagu (2013.) i Warendorfu (2015.).