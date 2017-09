Svjetska krema figurativnih skokova sa velikih visina, okupljena u fantastičnom Red Bull Cliff Diving takmičenju po prvi je put ove godine trenirala na predivnom mostarskom Starom mostu.

Treće izdanje pomenutog takmičenja u petak i subotu ispod Starog mostar privući će sigurno hiljade poklonika ovog atraktivnog sporta, ali i kolone turista koji cijelu godinu planiraju da baš ovog vikenda budu u Mostaru.Skakači su već u Mostaru i danas su u sklopu dana posvećenog druženju sa medijima trenirali. Oni koji su prvi put u Mostaru nisu krili oduševljenje atraktivnošću skakaonice sa čuvenog Starog mosta, kao i ljepotom grada na Neretvi.Orlando Duque, legenda ovog sporta bio je mnogo puta u Mostaru te je već postao miljenik publike, govorio nam je o posebnim emocijama koje ima kad skače sa Starog mosta."Lijepo je ponovo biti ovdje, prvi put sam bio prije više deset godina, ovo je vjerovatno najbolje mjesta na svijetu za skakanje. Najljepše od svega je ta posebna kultura i tradicija skakanja u ovom gradu. Volim doći ovdje, razgovarati sa lokalnim skakačima, ovo je grad za skokove, zaista volim biti ovdje, osjećam se kao kod svoje kuće", kazao nam je sjajni Kolumbijac.Skakačima će izvjesnih poteškoća raditi nešto viši vodostaj, malo hladnije vrijeme nego je to bilo prošle godine, kao i vjetar koji je danas bio aktivan u toku treninga."Malo je drugačije nego prošle godine, hladnije je i ima više vjetra, ali naviknut ćemo se. Vjetar može raditi probleme, ali vjerujemo kad krene takmičenje da će ga biti manje, ovo je naš posao, navikli smo na to", odgovorio je veliki šampion Orlando Duque.Za razliku od Kolumbijca koji u Mostaru već domaći, prvi put je u Hercegovini novi direktor takmičenja i amarička olimpijska legenda Greg Louganis."Jesam prvi put, ali sam već impresioniran ljepotom mosta i grada, tradicijom skakanja koja je ovdje na svakom koraku, toliko toga ima za vidjeti i istražiti, jako sam impresioniran. Takmičari su danas imali dobar trening i svi smo uzbuđeni pred sutrašnji početak službenih natjecanja, a i vremenska prognoza je dobra“, kazao nam je Louganis.Legenda olimpijskih skokova nije željale da komentariše teškoću skakanja sa ove skakonice, posebno u ovim uslovima, jer je on uvijek skakao u zagrijani bazen, sa trostruko manje visine. Direktor takmičenja je kazao kakao će posebno biti uzbudljivi skokovi u muškoj konkurenciji koji su do sada na četiri skakaonice imali četiri različita pobjednika, dok je kod žena Rhiannan izdominirala konkurenciju do sada.Cesilie Carlton oduševljena je Mostarom i željno očekuje početak takmičenja, kaže da je jako lijepo da postoje ovakva mjesta koja žive za skokove."Publika je ovdje posebna, mnogi dođu iz okoline i dobro se zabavljaju, ali i razumiju same skokove, što je najvažnije", kazala je Carlton.Prošlogodišnji pobjednik Čeh Michal Navratil kazao je da je ovo jedna od najposebnijh lokacija jer su ljudi tako blizu, svi su jako prijateljski raspoloženi. Kazao je i kako skakači nemaju toliko osjećaja oko hladnoće vode, možda samo kod prvog skoka.Sutra prva serija kreće od 14:15, a ulaz za sve na plato ispod Starog mosta je besplatan.