Sve je spremno za finalni dan velikog skakačkog spektakla kojeg u Mostaru već treću godinu organizira Red Bull. Jučerašnje prve dvije serije Red Bull Cliff Divinga garantiraju nam danas mnogo napetosti u nastavku takmičenje i finalu koje kreće od 13 sati.

Sve je spremno za finalni dan velikog skakačkog spektakla kojeg u Mostaru već treću godinu organizira Red Bull. Jučerašnje prve dvije serije Red Bull Cliff Divinga garantiraju nam danas mnogo napetosti u nastavku takmičenje i finalu koje kreće od 13 sati.

U jučerašnje dvije serije najbolji rezultat u muškoj konkurenciji ostvario je Poljak Kris Kolanus, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja bila Adriana Jimenez iz Meksika. Jonathan Paredes iz Meksika je zauzeo drugo mjesto kod muškaraca, a treći je bio Steven LoBue iz Sjedinjenih Američkih Država.



U drugi dan s drugog mjesta u ženskoj konkurenciji ulazi Cesilie Carlton iz SAD-a, dok je na trećem mjestu Helena Merten iz Australije.



Iako je i jučer bila gužva u Starom gradu, na velikom finalu očekuje se desetak hiljada poklonika skokova s velikih visina, ali i svih onih željnih atrakcije u najvećem hercegovačkom gradu.



Tri popunjene specijalne kompozicije talgo voza Željeznica Federacije BiH saobraćale su ovog jutra na putu iz Sarajeva za Mostar, što najbolje govori o interesu za Red Bull skokove.



Atmosfera u Starom gradu je odlična, rade se posljednje pripreme za početak treće serije, a kako smo vidjeli na Starom mostu organizator priprema i muzičku tačku s majstorom na harmonici Mustafom Šantićem, koji će sa skakaonice zasvirati neku prepoznatljivu mostarsku melodiju.



Ulaz na takmičenje je besplatan, a Stari most će biti zatvoren od 12:00 do 15:30 sati. Za one koji nisu u prilici takmičenje pratiti uživo, direktan prijenos biće emitovan na svim platformama Red Bull TV ili na Hayat TV.