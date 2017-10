U skoro nevjerovatnom obratu u završnici Svjetskog prvenstva 2017 u Lago Rancu (Čile), Meksikanac Jonathan Paredes je priredio najbolju skakačku predstavu u svojoj karijeri i srušio šestostrukog prvaka Garyja Hunta, koji je u posljednjoj rundi priredio šok izvevši neispravan skok, to jest skok različit od onog koji je najavio. Takvi skokovi se - prema pravilima - poništavaju i za njih se ne dobijaju bodovi. Pored vodopada Riñinahue u podnožju Anda, na pobjedničkom podiju uz Paredesa su se našli Čeh Michal Navratil na drugom i Italijan Alessandro De Rose na trećem mjestu.

U takmičenju žena, Australka Rhiannan Iffland je uprkos povredi pokazala da ima srce istinske prvakinje i osvojila svoju drugu titulu iz isto toliko sezona, dok su Yana Nestsiarava iz Bjelorusije i još jedna Australka - Helena Merten - šesto takmičenje sezone završile na drugom to jest trećem mjestu.







Na lokaciji na kojoj još nestaju posljednji tragovi zime, 28-godišnji Paredes je konačno opravdao svoju reputaciju 'tehničkog virtuoza': sa svojim novim, najtežim skokom, ostvario je najbolji od svih rezultata postignutih na takmičenjima ove sezone i popeo se na vrh pobjedničkog podija u Čileu. Svoj vrhunac ove sezone dotakao je i Navratil, koji se s drugim mjestom domogao prvog podija u 2017. godini, dok je De Rose, skakač s pozivnicom i pobjednik takmičenja u Italiji, bio treći.



"Ovo je nestvarno,jer dolazeći u Čile želio sam pobijediti na ovom takmičenju i malo pritisnuti Garyja, ali znao sam da će prvak biti Gary. Tako da je moj cilj više bio da zadržim drugo mjesto u ukupnom poretku. Trenutno sam na sedmom nebu. Obično plačem u ovakvim situacijama, ali danas sam još uvijek u šoku. Tako sam srećan, i malo tužan zbog Garyja, ali to je sport. Nadam se da ću ostati na ovom nivou u narednim godinama", rekao je Paredes.



Gledajući unatrag, trofej Kralja Kahekilija je po prvi put u devet godina Svjetskog prvenstva otišao u Meksiko. Postati prvak bio je lični cilj novog osvajača titule pred sezonu 2017. U svojoj šestoj godini nastupanja u Svjetskom prvenstvu, Meksikanac je uspio dotaći vrh, nakon trećeg i drugog mjesta u ukupnom poretku u prethodne dvije godine. Trećeplasirani u Čileu Alessandro De Rose, Britanac Blake Aldridge te Amerikanci Andy Jones i David Colturi su preostali od šest najbolje plasiranih u ukupnom poretku prvenstva 2017, koji su automatski kvalifikovani za sezonu 2018.



Huntov trenutak dekoncentracije u posljednjem skoku omogućio je Meksikancu ostvarenje sna, a šestostrukom prvaku donio treće mjesto viceprvaka od sezone 2009, svega 10 bodova daleko od osvajanja sedme titule. Njegov zemljak Blake Aldridge zauzeo je treće mjesto u ukupnom poretku, što je njegov najbolji rezultat u Svjetskom prvenstvu do sada.



U takmičenju žena, 26-godišnja Iffland se vratila nakon povrede koljena zadobijene na prethodnoj stanici u Mostaru i odlučila da u Čileu ne trenira na 21-metarskoj platformi kako bi minimizirala napor za tijelo. Nakon dva solidna skoka u prve dvije serije, braniteljica titule je svoju drugu sezonu u prvenstvu završila sa stilom - ostvarivši četvrtu od šest mogućih pobjeda. Bjeloruskinja Nestsiarava sezonu je završila istim rezultatom kojim ju je i započela - drugim mjestom, dok je treća bila najmlađa stalna takmičarka u prvenstvu, Helena Merten, kojoj je to bio četvrti pobjednički podij ove godine.



"Jako sam uzbuđena, naročito jer sam ovdje došla nakon povrede u Bosni. Bilo je teško psihički: blokirati sve negativne misli da bi nešto ponovo moglo krenuti po zlu. U potpunoj sam nevjerici da odlazim s pobjedom. Svi su bili tako dobri ove godine, vidjeli smo toliko mnogo odličnih skokova žena. Nevjerovatan je osjećaj stajati gore na podiju pored svih tih hrabrih skakačica", kazala je Iffland.



U ukupnom poretku, australski dvojac Iffland i Merten je na čelu, ispred trećeplasirane Meksikanke Adriane Jimenez. Iako je zbog povrede morala odustati od takmičenja u Čileu, Amerikanka Ginger Huber je ipak završila kao četvrta u ukupnom poretku. Ove četiri skakačice su se automatski kvalifikovale za sezonu 2018.



Pored šestorice prvoplasiranih u Red Bull Cliff Diving Svjetskom prvenstvu 2017, preostala četiri mjesta u stalnoj skakačkoj postavi za sezonu 2018 dodijeljena su prema poretku nakon devet takmičenja, uključujući FINA Svjetski kup, FINA Svjetsko prvenstvo i Marmeeting, a dobili su ih: Michal Navratil (Češka), Steven LoBue (SAD), Orlando Duque (Kolumbija) i Kris Kolanus (Poljska).



Kod dama, mjesto u stalnoj skakačkoj postavi petog izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva za žene dobile su Yana Nestsiarava (Bjelorusija) i Anna Bader (Njemačka). Prema pravilima, Lysanne Richard je automatski kvalifikovana kao stalna skakačica za sezonu 2018, iako se ova Kanađanka zbog povrede nije mogla takmičiti ove godine.



Rezultati: 6. stanica, Lago Ranco, Čile



Muškarci:



1. Jonathan Paredes (MEX) – 403,00 bodova

2. Michal Navratil (CZE) – 373,15

3.Alessandro De Rose (pozivnica) (ITA) – 343,10

4. Sergio Guzman (MEX) – 337,50

5. Kris Kolanus (POL) – 330,90

6. Blake Aldridge (UK) – 327,65

7. Andy Jones (SAD) – 326,30

8. Gary Hunt (UK) – 282,60

9.Nikita Fedotov (pozivnica) (RUS) – 228,40

10. Steven LoBue (SAD) – 224,80

11. Orlando Duque (COL) – 221,70

12. Kyle Mitrione (pozivnica) (SAD) – 189,30

13. Miguel Garcia (pozivnica) (COL) – 177,05



Žene:



1. Rhiannan Iffland (AUS) – 279,60 bodova

2. Yana Nestsiarava (pozivnica) (BLR) – 264,85

3. Helena Merten (AUS) – 248,10

4. Anna Bader (pozivnica) (GER) – 229,70

5. Jacqueline Valente (pozivnica) (BRA) – 197,50

6. Cesilie Carlton (SAD) – 157,80

7. Adriana Jimenez (MEX) – 122,20



Konačni poredak prvenstva (nakon 6 od 6 stanica):



Muškarci:



1. Jonathan Paredes (MEX) – 720 bodova

2. Gary Hunt (UK) – 710

3. Blake Aldridge (UK) – 580

4. Alessandro De Rose (pozivnica) (ITA) – 530

5. Andy Jones (SAD) – 478

6. David Colturi (SAD) – 430



Žene:



1. Rhiannan Iffland (AUS) – 890 bodova

2. Helena Merten (AUS) – 740

3. Adriana Jimenez (MEX) – 690

4. Ginger Huber (SAD) – 520