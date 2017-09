Takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2017. u Mostaru sve je bliže. Najbolji svjetski skakači i skakačice će 15. i 16. septembra treći put demonstrirati svoje umijeće na Starom mostu. U međuvremenu, pogledajte i poslušajte njihove izjave pred gostovanje u našoj zemlji.

Takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2017. u Mostaru sve je bliže. Najbolji svjetski skakači i skakačice će 15. i 16. septembra treći put demonstrirati svoje umijeće na Starom mostu. U međuvremenu, pogledajte i poslušajte njihove izjave pred gostovanje u našoj zemlji.

U pauzama između skokova na teksaškoj stanici prvenstva prošlog vikenda, skakači su se prisjetili prethodnih takmičenja na Starom mostu i svojih utisaka iz Mostara, te otkrili očekivanja ove godine. Razgovarali smo s Orlandom Duqueom, čovjekom koji se takmiči pod zastavom Kolumbije i istinskim prijateljem Mostara."Jedva čekam da dođem u Bosnu i Hercegovinu. Volim biti u Mostaru, šetati gradom i pozdravljati se sa svima. I, naravno, skakati sa Starog mosta", izjavio je legendarni kolumbijski skakač Orlando Duque, ljubimac mostarske publike.On je čest gost Mostara i poštovalac ovdašnje tradicije skokova: "To je tradicija kojoj želimo dati makar mali doprinos. Ovdje se skače jako dugo, i jednostavno sam ponosan što mogu biti dio toga".Meksikanca Jonathana Paredesa za Mostar vežu lijepe uspomene: "Mostar je za mene zaista posebno mjesto. Tamo sam prije dvije godine ostvario prvu pobjedu".Aktuelna prvakinja, Australka Rhiannan Iffland, prisjetila se svojih prvih utisaka iz grada na Neretvi: "Šetala sam preko mosta i pomislila: 'Odakle skačemo?' Vidjela sam rijeku i taj prekrasni most, i odjednom sam ugledala skakaonicu! Moj prvi utisak je bio: 'Ovo mjesto je nevjerovatno!'"."Tamo je sjajna atmosfera. Imate osjećaj kao da grad počiva na skokovima", rekao je šestostruki prvak, Britanac Gary Hunt, te dodao: 2Bilo bi sjajno doći tamo i pobijediti. Osim toga, moja mama i sestra dolaze da me gledaju ove godine, tako da ću definitivno ciljati na pobjedu".Huntov pobjednički niz od pet uzastopnih pobjeda i potpuna dominacija u sezoni 2015 prekinuti su upravo u Mostaru i ovo je jedina skakaonica Svjetskog prvenstva na kojoj do sada nije pobjeđivao."Dođite i budite sjajni. Spremite se da navijate, jer ćemo prirediti dobar šou", poručila je na kraju Rhiannan Iffland mostarskoj publici.