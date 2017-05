Počeo upis na 11. Sarajevo Coca-Cola polumaraton

Sarajevo Coca-Cola polumaraton održat će se 17. septembra u 10 sati sa startom ispred BBI centra.

Online registracije su već otvorene na http://bit.ly/2p3EfmA Udruženje Marathon Sarajevo će organizirati ovu prestižnu i masovnu sportsko-rekreativnu manifestaciju međunarodnog karaktera, a Coca-Cola je i ove godine generalni pokrovitelj Sarajevo polumaratona. Polumaratonski vikend će i u ovoj godini donijeti Sarajevu više od 1.000 noćenja zahvaljujući učesnicima i drugim gostima koji će doći iz preko trideset zemalja.Sarajevski polumaraton, iz godine u godinu, okuplja sve veći broj učesnika zainteresovanih za zdravije životne stilove, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz drugih zemalja. Ove godine se očekuje učešće više od 3000 učesnika na svim trkama a pored tradicionalnog polumaratona i Novo Nordisk Fun Run trke/šetnje organizatori će i ove godine ponuditi G-Drive štafetni polumaraton, “Zmajzi Kids’ Run” kratku utrku samo za djecu kao i Run with me, sportski dogadjaj za osobe sa posebnim potrebama. Učesnici polumaratona ce dobiti majicu, medalju i druge poklone koje ce organizatori za njih pripremiti.Škola trčanja Klix, poznata kao #najpozitivnijapricaugradu, je i ove godine najveći izvor učesnika polumaratona jer iz ove i prethodnih generacija polaznika na polumaratonu ce biti ukupno 200 "školaraca“. Ogroman interes koji prati Školu trčanja Klix i u ovoj godini je nastao iz razloga što je uspješnost učešća polaznika u polumaratonu potpuna u protekle četiri godine."Nakon vrlo uspjeŠnih proljetnih utrka nastavljamo punom parom naprijed ka još jednom Sarajevo Coca-Cola polumaratonu. Zajednica trkača i trkačica širom BiH je dodatno narasla te očekujemo rekordan broj učesnika. Pod sloganom Sarajevo halfmarathon full experience ova manifestacija će biti magnet za rekreativne trkače iz cijelog regiona i kao takva bit će snažan vjetar u leđa i lokalnoj ekonomiji. Nas kao organizatore posebno raduje društveno odgovorni aspekt jer ćemo kao i uvijek do sada iskoristiti snagu ovog događaja da pomognemo društvu“ rekao je Erol Mujanović, direktor Udruženja Marathon Sarajevo.Prijave za Sarajevo Coca-Cola polumaraton su otvorene na www.sarajevomarathon.ba , a dodatni motiv za učešće će biti i društveno odgovorni karakter cijelog projekta, odnosno humanitarne aktivnosti koje će tradicionalno biti organizovane u okviru svake od četiri utrke u nedjelju 17. septembra.